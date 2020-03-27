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Вслед за коронавирусом Китай охватит эпидемия хантавируса?

22:32 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Хантавирус – это род вирусов, который преимущественно распространяется грызунами. Он может спровоцировать у человека хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Вслед за коронавирусом Китай охватит эпидемия хантавируса?
Хантавирус – это род вирусов, который преимущественно распространяется грызунами

Весь мир охвачен эпидемией коронавируса. Но последние дни приходят не менее тревожные новости из Китая. Эта страна не успела оправиться после вспышки COVID-19, как уже несколько человек заболело хантавирусом, и один из них умер. Что это за болезнь, и стоит ли ждать новой эпидемии?

Что известно о заболевших хантавирусом?

В минувший понедельник у мужчины из провинции Юньнань на юго-западе Китая был обнаружен хантавирус. Этот человек умер в рейсовом автобусе, возвращаясь на работу из дома. Все 32 человека, которые находились с ним в салоне, сейчас проходят обследование.

Этот факт спровоцировал волну паники не только среди жителей Китая, но и у пользователей Интернета по всему миру. Многие испугались, что им нужно готовиться к приходу другого вируса-убийцы.

Что такое хантавирус?

Хантавирус – это род вирусов, который преимущественно распространяется грызунами. Он может спровоцировать у человека хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. К счастью, хантавирус не является новым вирусом. О его существовании известно с 1950-х годов и специалистам удалось разработать вакцину.

Чем хантавирус отличается от коронавируса?

Отличная новость заключается в том, что в отличие от коронавируса, эта болезнь не передается от одного человека к другому. Тем не менее, ею можно заразиться, если прикоснуться к помету, моче или к поверхностям, которых касались грызуны, и затем этими же руками почесать глаза, нос или рот.

Помимо этого вирусные частицы могут содержаться в воздухе и их можно вдохнуть. Потому очень важно в местах, где есть крысы, регулярно проводить уборку.

Каковы симптомы хантавируса?

Хантавирусный легочный синдром

Первые признаки:

— упадок сил;

— лихорадка;
— боль в мышцах;
— головная боль;
— головокружение;
— озноб;
— проблемы с желудком.

Поздние симптомы:

— одышка;
— заполнение лёгких жидкостью.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Первые признаки:

— сильная головная боль;
— боль в спине и в животе;
— лихорадка;
— тошнота;

— озноб;
— покраснение кожи лица, глаз;
— сыпь.

Поздние симптомы:

— повышенное кровяное давление;

— пропотевание жидкости через сосуды;
— острая почечная недостаточность.

Источник: medicinform.net

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От редакции

У вас доме есть грызуны?

АНОНИМ, 27 марта 2020 13:47
новый повод для хайпа и паники?
Гость, 27 марта 2020 14:52
вкусных мышей поели?

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