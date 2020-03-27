Не примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь «Юбилейный» в Бердске

Лагерь не ушел на карантин. По поступил указ, в рамках которого с 1 апреля смены не формируются, а лагерь будет работать в онлайн-режиме.

Обычно лагерь «Юбилейный» принимает детей круглый год

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает отвечать на вопросы читателей об обстановке коронавирусной инфекции в Бердске. Напомним, ВОЗ объявила о пандемии нового вируса COVID-19. По данным оперативного штаба по состоянию на 19.00 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной 26 марта Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта.

Под медицинским наблюдением находится 4 359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 420 человек.

Кроме того, 25 марта в своем обращении к нации президент России Владимр Путин объявил каникулы на следующую неделю — с 28 марта по 5 апреля. Каникулы для школьников продлены до 12 апреля, а в детских садах организуют дежурные группы, где будут находиться детки тех родителей, которые будут работать по указу президента.

— Будут ли закрыты детские учреждения города на карантин? Например, ДОЛ «Юбилейный»?

На сайте лагеря написано, что учреждение не закрывается на карантин, и будет продолжать процесс отдыха и оздоровления детей, а также процесс обучения по основным школьным предметам. Сегодня, 27 марта, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ДСОЛКД «Юбилейный» Элла Ренжина сообщила, что вышел приказ о том, что лагерь дорабатывает текущую смену и до особого распоряжения лагерь будет работать в онлайн-режиме. Стоит отметить, что смена закончится 1 апреля.