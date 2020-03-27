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Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская

12:16 27.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Особенно тех людей, которые находятся в группе риска: возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Не выходить из дома — это указ президента, напомнила Алла Николаевна.

Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская

Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ ДробинскаяНе примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь «Юбилейный» в БердскеЕщё 173 новостей

Не выходить из дома порекомендовала все жителям главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сегодня, 27 марта. В обсуждении вопроса о масках для врачей и жителей с «Курьер. Среда. Бердск» она отметила, что самое главное сейчас — не выходить из дома. Это указ президента!

— Основное правило, чтобы не привести к эпидемии — это не выходить из дома. Особенно возрастным жителям 65+, с онкологическими заболеваниями, с пониженным иммунитетом. Это основная категория риска. Самое главное — это самоизоляция. Пожалуйста, находитесь дома — это указ президента для того, чтобы снизить пик распространения коронавирусной инфекции на территории России и не допустить эпидемии, — обратилась к горожанам Алла Николаевна 27 марта.

Напомним, Алла Дробинская отмечала, что носить или нет маску — это личное дело каждого. Они могут защитить от вирусов при правильном использовании. Смена маски должна быть каждые два часа, и она должна плотно прилегать. Но главная защита, она считает, не выходить из дома.

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От редакции

Уйдете в самоизоляцию?

Аноним, 27 марта 2020 12:19
НВР:
Нет.
Аноним, 27 марта 2020 12:20
уже ..........только быстро на машине в магазин за необходимым раз в четыре дня и сблюдаем дистанцию

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