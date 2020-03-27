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4 детей из Таиланда поместили на карантин из-за коронавируса в Новосибирской области

11:59 27.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Заболевшими на территории региона считаются 5 человек, ожидают анализы еще 20 человек.

4 детей из Таиланда поместили на карантин из за коронавируса в Новосибирской области
Дети вернулись из Таиланда

На 11.00 27 марта в Новосибирской области:
55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 20 человек тесты на коронавирус пока не готовы. У 30 человек результаты – отрицательные. Коронавирусная инфекция по-прежнему подтверждена у 5 пациентов.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 4 ребенка с легкими признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 11 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. Дети в удовлетворительном состоянии.

Источник: оперативный штаб по борье с коронавирусом в Новосибирской области

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