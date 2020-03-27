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Закрой рот! И нос! Как правильно чихать и кашлять?

22:06 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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кКапельки слюны и слизи во время чихания и кашля способны распространяться в воздухе до 2 метров, а иногда и до 8 метров.

Закрой рот! И нос! Как правильно чихать и кашлять?
Возбудители острых респираторных инфекций могут оставаться в воздухе дольше, чем мы думаем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Закрой рот! И нос! Как правильно чихать и кашлять?

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Число заболевших коронавирусом за пределами Китая продолжает расти. Это провоцирует уже не шуточный страх. Особый ужас мы испытываем, когда кто-то рядом с нами чихает или кашляет. Тем не менее, если каждый человек научится делать это правильно, то риск заражения коронавирусом, впрочем, как и любым из видов гриппа, заметно снизится. Как же необходимо чихать и кашлять?

Специалисты вполне обосновано обращают внимание на, казалось бы, совершено простые вещи. Но ряд исследований показал, что возбудители острых респираторных инфекций могут оставаться в воздухе дольше, чем мы думаем. Ученые обнаружили, что капельки слюны и слизи во время чихания и кашля способны распространяться в воздухе до 2 метров, а иногда и до 8 метров. Все зависит от вентиляции конкретного помещения. В некоторых случаях эти капельки, содержащие возбудитель болезни, могут распространяться по всему пространству комнаты за несколько секунд и оставаться в воздухе почти 10 минут.

Кроме того, результаты одного из исследований показали, что вирус гриппа может сохраняться на некоторых поверхностях в течение 24 часов, и человек может заразиться, прикоснувшись к этим предметам, в этот период. По этой причине больной коллега, который продолжает ходить на работу, пассажиры метро или случайные прохожие, с явными признаками болезни, несут для каждого из нас потенциальную угрозу.

Единственный способ, как не допустить распространения инфекции, это каждому из нас прикрывать рот и нос во время чихания и кашля. Когда вы болеете, лучше оставаться дома. Если вы вынуждены по тем или иным причинам покидать дом в больном состоянии, то всегда носите с собой платок, сделанный из плотной ткани. Всякий раз, когда вам захочется чихнуть или покашлять, вы должны прикрывать рот и нос этим платком. Помимо этого, очень важно использовать одну и ту же сторону материи, чтобы сторона, на которую попадала слюна и слизь, не прикасалась к другим предметам и не загрязнила ваши ладони. После каждого использования, складывайте платок пополам. Менять платок на новый нужно каждый час или 2 часа. В тех случаях, если вы забыли платок, а вам сильно захотелось чихнуть, делайте это в сгиб согнутого локтя. Это самые эффективные способы предотвратить распространение вируса.

Источник: medicinform.net

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Аноним, 27 марта 2020 17:25
НВР:
Да

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