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Онкологи: что делать раковым больным при первых признаках ОРВИ в условиях коронавируса

15:14 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Россияне, которые борются с онкологическими заболеваниями или находятся в ремиссии, могут быть особенно восприимчивы к Covid-2019 или другим вирусам из-за иммуносупрессии (угнетения иммунитета) на фоне противоопухолевого лечения.

Онкологи: что делать раковым больным при первых признаках ОРВИ в условиях коронавируса
По возможности лучше находиться в отдельной комнате, а при общении соблюдать расстояние не менее 1 метра
Сюжет: Онкология
Онкологи: что делать раковым больным при первых признаках ОРВИ в условиях коронавируса

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Пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной пневмонии, поскольку более восприимчивы к инфекциям из-за иммуносупрессии на фоне лечения. Об этом напомнили в НМИЦ онкологии им.Петрова. Специалисты рассказали, что делать россиянам, борющимся с раком, если у них появились симптомы ОРВИ и коронавируса.

Россияне, которые борются с онкологическими заболеваниями или находятся в ремиссии, могут быть особенно восприимчивы к Covid-2019 или другим вирусам из-за иммуносупрессии (угнетения иммунитета) на фоне противоопухолевого лечения, независимо от сроков его проведения. Что делать, если пациент с раком обнаружил первые симптомы ОРВИ и коронавируса, рассказали в НМИЦ им.Петрова.

Какие симптомы могут быть при заражении коронавирусом? Повышение температуры, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боли в мышцах, ощущение заложенности в грудной клетке. Среди первых симптомов могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.

Первым делом при признаках ОРВИ онкологи просят предпринимать общие для всех меры: остаться дома, надеть маску и вызвать врача. При обращении за медицинской помощью обязательно сообщить о посещении страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции, или общении с приехавшим оттуда, если эти события случались в последнее время. Необходимо уточнить сроки проведения противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерапии), хирургического лечения, лучевой терапии и подготовить последние выписные эпикризы.
“Помните, что введение остеомодифицирующих агентов (золедроновой кислоты или деносумаба) может сопровождаться гриппоподобным синдромом, включающим лихорадку в течение нескольких суток. Прогрессирование злокачественного новообразования также может сопровождаться симптомами интоксикации (лихорадкой, ночным потом) и т.д.”, — сообщили в центре.

Кроме того, необходимо строго следовать рекомендациям врача, не принимать таблетки без назначения. По возможности лучше находиться в отдельной комнате, а при общении соблюдать расстояние не менее 1 метра. С пожилыми, детьми или знакомыми, страдающими хроническими заболеваниями, рекомендуют временно прекратить общение — чтобы не заразить.

Сейчас диагностика, лечение и консультации в НМИЦ онкологии им. Петрова продолжаются в полном объеме с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер безопасности.

Пациенты, которые недавно вернулись из за границы, обязаны предъявлять врачу центра справку от терапевта поликлиники по месту жительства об отсутствии ОРВИ.

На входе в онкологические учреждения всем пациентам измеряют температуру, если она повышена — могут не пустить. Временно запрещены визиты посетителей к пациентам, находящимся на лечении в круглосуточном стационаре. Прием передач (сменной одежды и разрешенных продуктов питания) допускается только через пункт передачи.

Пациентам необходимо строго соблюдать все назначения онколога в период карантина. Плановое обследование пациентов, завершивших лечение или находящихся на длительном динамическом наблюдении, могут отложить до завершения карантина.

“Объявленный в НМИЦ карантин не влияет на диагностические и лечебные мероприятия в рамках международных клинических протоколов, которые продолжаются в полном объеме с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер безопасности. Тем не менее FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) в связи с эпидемической обстановкой в стране и в мире признает возможность вынужденных отклонений от протокола”, — сообщили в центре.

Источник: doctorpiter.ru

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