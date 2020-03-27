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COVID-19:Принимают отдыхающих и гостей санатории Бердска. Но требуют сведения о поездах в Москву и за границу

22:12 27.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Все санатории города продолжают работу в штатном режиме. Усилены меры по профилактике коронавирусной инфекции. Например, один санаторий закрыл для бердчан посещение бассейна и проведение процедур.

COVID 19:Принимают отдыхающих и гостей санатории Бердска. Но требуют сведения о поездах в Москву и за границу
Санаторий «Сибиряк» работает в штатном режиме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19:Принимают отдыхающих и гостей санатории Бердска. Но требуют сведения о поездах в Москву и за границу

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25 марта в своем обращении к нации президент России Владимир Путин объявил каникулы на следующей неделе — с 28 марта по 5 апреля. Каникулы для школьников продлены до 12 апреля, а в детских садах организуют дежурные группы, где будут находиться детки тех родителей, которые будут работать по указу президента.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии нового вируса COVID-19. По данным оперативного штаба по состоянию на 19.00 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной 26 марта Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта.

Под медицинским наблюдением находится 4 359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 420 человек.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, как в условиях пандемии работают санатории Бердска. Итак, санаторий «Сибиряк» работает в штатном режиме, включая даты с 28 марта по 5 апреля.

— Мы работаем. В указе президента указано, что не работают подведомственные санатории, или находящиеся в курортной зоне. Мы не подведомственны и Бердск не находится в курортной зоне, — объяснила менеджер компании пот телефону в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта.

В санатории «Рассвет» также заверили — санаторий будет работать в обычном, штатном режиме. В санатории — безопасно, заверили «Курьер. Среда. Бердск».

— Закрыты для жителей и гостей города все отдельные процедуры и бассейн. Это работает только для наших отдыхающих, — сообщил менеджер санатория.

В санатории «Парус» Бердска на вопрос «Курьер. Среда. Бердск», можно ли попасть на отдых, также ответили утвердительно. При этом поинтересовались состоянием здоровья потенциального клиента.

— Санитарно-эпидемиологический режим у нас соблюдается, все везде протираем, моем, кварцуем. Здесь вы можете быть спокойны. Что нам нужно от вас — не выезжали ли вы в ближайшее время за рубеж, и не выезжали ли в последние две недели в центральную полосу России, — спросила менеджер Ольга. — Если на момент бронирования номера у вас пройдет две недели с момента приезда и все будет в порядке, то все хорошо. Сейчас у вас какие-то симптомы есть, ничего не беспокоит, температура тела нормальная? Ориентируемся на 11 дней — это время дает Роспотребнадзор на инкубационной период коронавируса. Если в течение этого времени у вас не появилось признаков ОРВИ, повышения температуры тела, слабость, недомогания, катаральные признаки в виде боли в горле, насморка, то можете смело приезжать.

При этом девушка отметил, что администрация и медицинская служба санаторий будет обзванивать всех людей, забронировавших номер в санатории. Это необходимо для того, чтоб оградиться от новой вирусной инфекции. Стоит сказать, что все сотрудники санатория измеряют свою температуру тела дважды в день, все меры профилактики применяются.

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От редакции

Сели на самоизоляцию?

Аноним, 27 марта 2020 14:42
С 14 апреля была путевка в санаторий.Сегодня позвонили и сказали,что заезды отменяются.Это у нас в Бердске страна непуганных идиотов.В столовых нельзя собираться больше 20 человек и процедуры тоже отменяют
Аноним, 27 марта 2020 15:34
У меня путевка в Парус с 6 апреля. Позвонили из Соцстраха и сказали, что заезд переносится. Пока неизвестно на сколько.
Аноним, 27 марта 2020 20:15
Пока петух не клюнет. Инкубационный период 14 дней, а когда и больше. Значит может приехать, человек ещё не имеющий ни каких признаков, а в санаториях то отдыхают не мало людей. Как всегда, правильно президент сказал, «все на русское авось”, «нас не коснётся».

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