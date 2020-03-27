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Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?

12:50 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Ее можно употреблять практически с любым другим продуктом: мясом, овощами, соусами и даже использовать в десертах, если перемолоть в муку. Наконец, она просто дешевая. И сытная. Но увлекаться гречей не стоит, считает диетолог.

Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?
Гречка — одна из немногих злаковых культур с полноценным аминокислотным составом белка

Очереди за гречей всегда вырастают при падении курса рубля или при угрозе эпидемии. Сейчас эти два фактора совпали. Тележки, набитые гречей, никого не удивляют. Но почему «гарантом стабильности» во время любых катаклизмов в нашей стране стала именно греча? “Доктор Питер” пытался понять это с диетологом Светланой Титовой.

На фоне новостей про пандемию коронавируса, карантины и самоизоляцию, россияне стали активнее покупать продукты. После падения курса рубля паника усилилась — очереди в магазинах стали еще больше. Самыми популярными оказались, впрочем, как и всегда, греча и туалетная бумага. Если с последней все понятно (бумагу можно использовать не только по прямому назначению, но и делать из нее защитные маски), то с гречей — не очень. Несмотря на многообразие круп, она на протяжении многих лет остается самой востребованной в моменты паники. Почему?

Согласно ГОСТу греча может храниться 15 — 20 месяцев. После вскрытия пакета употребить ее нужно в течение четырех месяцев, но обычно эта рекомендация мало кем соблюдается. Считается, что она удобна в хранении, поскольку в ней не заводятся насекомые, однако, это не так. В грече вы можете обнаружить мучного жука или черных жучков, которых принято называть амбарными или рисовыми долгоносиками.

При этом гречка — одна из немногих злаковых культур с полноценным аминокислотным составом белка: она содержит 8 из 8 незаменимых аминокислот, в том числе аргинин и гистидин, которые важны для здоровья детей. Кроме того, это диетический продукт, с почти рекордным содержанием медленных углеводов — 68 грамм на 100 грамм сухого веса. Тарелка гречи с молоком по количеству белка и углеводов практически не уступает обеду с мясом, гарниром и хлебом.

Ее можно употреблять практически с любым другим продуктом: мясом, овощами, соусами и даже использовать в десертах, если перемолоть в муку. Наконец, она просто дешевая. И сытная.

Но увлекаться гречей не стоит, считает диетолог Светлана Титова. По крайней мере, оздоровиться или похудеть на ней точно не получится.

“В период кризиса и эпидемий, как правило, из магазинов сметают все продукты, но гречу — в первую очередь. С одной стороны, это правильный выбор, потому что у нее очень богатый и сбалансированный состав. В грече содержится редкий витамин РР (никотиновая кислота), витамины группы В, витамин А и Е. В составе этой крупы также содержится йод, кальций, магний, большое количество фосфора, медь и железо. В ней также много белка. К употреблению этой крупы нет никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.
Особенно греча популярна у желающих похудеть, но в этом случае их ждет разочарование. Безусловно, если вы гамбургер замените на гречу, то эффект будет, но если есть гречу часто, поскольку вы накупили ее на год вперед, это не принесет результатов. Греча — это долгий углевод, его нужно употреблять в первой половине дня, чтобы за день она усвоилась”.

По словам Светланы Титовой, в периоды эпидемий особенно нужно следить за иммунитетом. Поддержать его поможет сбалансированное и разнообразное питание. Помимо гречи, можно купить и другие крупы, например, рис, булгур, овсянку, перловку, кускус и другие. Обязательно нужно наполнить морозилку овощами, фруктами и ягодами. Консервы и другие продукты тоже можно купить впрок, но при термической обработке они теряют большинство полезных веществ.

Источник: doctorpiter.ru

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