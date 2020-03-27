Ринулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные Бердска

Ажиотаж по поводу постановки на учет по безработице царил 26 марта в Центре занятости до самого вечера. Большая часть жалеющих встать на учет долго не работала. Они могут рассчитывать только на 1800 рублей.

27 марта в ЦЗН поток посетителей по сравнению с предыдущим днем резко сократился

Толпа безработных ринулась вставать на учет в Центр занятости населения 26 марта в Бердске. После того, как президент Путин вечером 25 марта в своем обращении к нации заявил, что надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Владимир Владимирович предложил увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор ЦЗН Елена Дмитриева, у них довольно длительное время процесс оформления на учет по безработице отлажен. Каждый специалист принимает посетителей по графику, и поэтому очередей почти нет. Если сразу пришли несколько человек вставать на учет, то им придется подождать 30-40 минут. Если освобождаются другие специалисты, то и они начинают вести прием безработных.

— Вчера был ажиотаж по вполне определенной причине. Люди накануне прослушали сообщение президента, в котором он сказал, что пособие по безработице будет увеличено до размера минимальной оплаты труда — 12130 рублей. У нас с расчетом районного коэффициента побольше. Люди, естественно, пошли за 12 тыс. рублей. А у нас в принципе еще ничего нет, как это будет происходит. Даже если это будет, это будет увеличен размер максимального пособия, которое получает гражданин в процентном отношении к заработку. Минимума это не касается. Вчера пришло очень много людей, которые длительное время не работают. Для них размер пособия какой был, такой и остается — 1800 рублей на три месяца. Ажиотаж был из-за того, что люди услышали, что им будут платить вот столько, и они пошли, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Дмитриева.

Подобных ситуаций с наплывом безработных в ЦЗН не было давным-давно, отметила Елена Борисовна. Специалисты и сам директор ЦЗН несколько раз выходили в холл и объясняли посетителям, что длительно безработные не получат пособие в 12 000 рублей. Предлагали записать на прием в апреле, после обязательных недельных «каникул». Кто-то уходил, кто-то оставался. Специалист работала до 20.00, и после 18.00 было немало народа, все хотели непременно успеть пройти постановку на учет. Но она физически не могла принять их всех, подчеркнула Дмитриева.

На следующей неделе специалисты ЦЗН будут работать дистанционно. Вся информация будет размещена рядом с входными дверями в ЦЗН. Большими буквами и цифрами будет написано, какой специалист принимает, телефон и адрес электронной почты. Центр занятости будет закрыт, но в нем будет дежурить специалист. Все вопросы, в том числе по назначенной перерегистрации, можно задать по телефону.

Граждане, которые впервые хотят обратиться в ЦЗН, в это время будут иметь возможность встать на учет. Они могут прислать по электронной почте заявление и сфотографированные документы. Безработных оформят дистанционно. И назначат дату явки уже после окончания следующей недели.

Сейчас на учете по безработице в бердском ЦЗН стоит около 700 человек.

Задача специалистов — подыскать рабочие места для безработных. Но сейчас с этим проблема. Многие работодатели либо не работают, либо не принимают на работу. Сейчас люди встают на учет, но дать им направление на трудоустройство специалисты ЦЗН практически не могут. Скорее всего, подобная ситуация будет актуальна и через неделю, предполагает Елена Борисовна.

Утром 27 марта в Центре занятости населения посетителей было не так уж и много.

Евгения ждала своей очереди на очередной прием к специалисту ЦЗН. Чтобы отметиться. О том, что накануне безработные массово приходили встать на учет, ничего не слышала.

Два дня назад бердчанка Лилиана уволилась. Можно сказать, что сократили, уменьшили зарплату, говорит Лилиана. Отработала на прежней работе семь лет, теперь нужно искать другое место. Уверяет, что пришла встать на учет по безработице вовсе не из-за того, что Путин заявил, что пособие по безработице будет увеличено. Просто не захотела затягивать с постановкой на учет.

Евгений Васильевич буквально вчера отработал последнюю смену. Работал в охране. Неофициально. Он решил не затягивать время, а идти и оформиться как безработный.