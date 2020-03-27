1600 кг сухарей за неделю собрали комсомольцы Бердска в 1920 году

В Бердском историко-художественном музее проходит выставка «С именем В.И. Ленина»

В Бердском историко-художественном музее проходит выставка «С именем В.И. Ленина».

На выставке представлены свидетельства о событиях, экспонаты из фондов музея, частных коллекций, советского периода жизни нашей страны и Бердска, посвященные зарождению и становлению комсомольской и пионерской организации Бердска. Экспонаты, в тех или иных вариантах используют ленинскую символику — изображение В.И. Ленина.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» экскурсовод Бердского историко-художественного музея Владимир Мичук, в советский период нашей страны с 1920 по 1990 годы, коммунистическая партия, Всесоюзная Коммунистическая Партия Советского Союза, с 1952 года КПСС, контролировала идеологическую преемственность поколений советской молодежи с 7 до 28 лет. Дети и молодежь вступали сначала в октябрятскую организацию, затем в пионерскую и комсомольскую. В октябрята принимали в 7-8 лет, детям вручался значок в виде звездочки, в центре которой был изображен юный Владимир Ильич Ленин. В 12 лет детей принимали в пионерскую организацию. В торжественной обстановке, на школьной линейке, детям прикалывали на форму с левой стороны пионерской значок с изображением В.И. Ленина и повязывали на шею пионерский галстук — символ пионерии. На выставке можно увидеть манекен октябренка и пионерки тех лет.



В 14-15 лет принимали в комсомол. Вручался комсомольский значок с изображением В.И. Ленина и комсомольский билет. С этого времени комсомолец обязан был платить членские взносы и участвовать во всех проводимых организацией мероприятиях. Девиз комсомольцев того времени: «Комсомол — надежный помощник КПСС». Комсомольцы участвовали в строительстве ДнепроГЭС, Новосибирской ГЭС, БАМе, осваивали целину.

История пионерской и комсомольской организации Бердска

По словам Владимира Николаевича, согласно архивным материалам школы №9 Бердска, первые девять учеников школы старого Бердска вступили в пионеры в 1922 году, причем никто из родителей не разрешал детям вступать в пионеры. Пионеры комплектовали библиотеки, участвовали в ликвидации неграмотности, собирали сухари для голодающих Поволжья, участвовали в демонстрациях. Первый пионерский отряд имени Розы Люксембург был образован в селе Бердском в июле 1923 года и насчитывал 200 пионеров. В 1924 году насчитывалось семь отрядов с 296 пионерами. Первым пионерам дано было задание обучить пять неграмотных человек разного возраста. Учились они по вечерам, при свете керосиновой лампы: электричества в те годы в Бердске не было.

Первая комсомольская ячейка была создана в марте 1920 года. По воспоминаниям бывшего первого секретаря волостного комитета комсомола, одного из первых комсомольцев села, Ивана Якушева, на собрании в народном доме возле гороховских складов собралось около 40 человек. Пришли дети бедных бердчан и дети местных богатеев, служащие и учащиеся ремесленного училища. В комсомол вступило 12 юношей и одна девушка. Они участвовали в комсомольских субботниках, приводя в порядок разоренное войной село. Дмитрий Корнишин был избран председателем ячейки. К декабрю 1920 года бердская комсомольская ячейка насчитывала 80 человек. В период уборки урожая часть комсомольцев выезжали в деревни, для оказания помощи семьям воевавших красноармейцам и вдовам красноармейцев, погибших на фронтах гражданской войны. Драмкружок ячейки выезжал в окрестные деревни со спектаклями, чем завоевал благодарность и уважение сельчан.

— Рабочему классу, Красной Армии в тот период был нужен хлеб, продовольствие, и комсомольцы Бердска активно включились в борьбу за хлеб. Была объявлена «сухарная неделя» и комсомольцы пошли по селу, выезжали в соседние с Бердском деревни для сбора сухарей. В результате было собрано 100 пудов сухарей (1 пуд-16 кг), — рассказал Владимир Мичук.

Бердские комсомольцы на строительстве Новосибирской ГЭС

В конце 1920 года в Бердске была организована детская сельскохозяйственная коммуна, она служила приемником для беспризорных детей и сирот. Бердские комсомольцы взяли над ней шефство и помогали в посадке овощей, уборки урожая, утепляли помещение коммуны, проводили игры, постановки. Через коммуну прошла не одна тысяча детей и все коммунары с благодарностью вспоминали время, проведенное в ней своих помощников, бердских комсомольцев.

На выставке представлена фотография отправки делегации из 15 комсомольцев Бердска на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году в Москве. На нем собралось 34 000 делегатов из 131 стран мира.

Посетители могут увидеть членский билет Николая Шустера — простого бердского парня, токаря-расточника Бердского радиозавода, по тому времени членский билет высокого звания, члена Новосибирского обкома ВЛКСМ. На одной из фотографий бердского фотографа Георгия Путинцева запечатлен момент строительства комсомольцами в 1928 году бердского клуба. Стройка, по воспоминаниям бывшей активной комсомолки, с 1951 по 1959 годы, первого секретаря Бердского горкома КПСС Анны Адоньевой, велась комсомольцами Бердска методом народной стройки бесплатно, в свободное от работы время. Вначале под строительство клуба комсомольцам разрешили разобрать заброшенный сарай, затем им была выделена лесная деляна, где они сами заготавливали древесину и свозили ее на лошадях к стройке.

На других фотографиях бердские комсомольцы — на строительстве Новосибирской ГЭС в 1953 году. Они также активно участвовали: в работах по переносу зданий и сооружений Бердска из зоны подтопления на новое место, в новый Бердск; на строительстве городского Дома Культуры; благоустройстве улиц города и посадке современного городского парка.

Значки, флажки, награды

В витринах — коллекции значков с популярной в те годы ленинской символикой от бердских коллекционеров Александра Бояркина, Вадима Пащенко и музея Пионерии. Переходящие Красные Знамена, с изображением В.И. Ленина, вымпелы, красные флажки — непременный атрибут того времени, сопровождающий успехи предприятий и их подразделений в социалистическом соревновании во всех сферах деятельности.

На выставке можно увидеть, как менялись во времени комсомольские билеты членов ВЛКСМ. Особого внимания заслуживают муляжи высшей награды Советского союза — ордена Ленина и орденские книжки бывшего директора Бердского электромеханического завода Вадима Пащенко и педагога начальных классов бердской школы №1 Капитолины Вахриной. Именно учительница была первая награждена в Бердске этой почетной наградой.

Выставка продлится до начала августа.

Автор видео Елена Белоусова