Лолита Милявская на наркотиках: «Этот год я запомню на всю жизнь»

Я слезла, потому что поняла, что еще немножко, и я сдохну», — откровенничает певица.

Лолита рассказала Ивлеевой, что употребляла психотропные препараты в возрасте 40 лет

Певица Лолита Милявская призналась в наркотической зависимости в прошлом.

Такое откровение исполнительница хита «Пошлю его на» сделала во время онлайн-беседы с блогером Анастасией Ивлеевой, известной как супруга певца Элджея.

Лолита рассказала Ивлеевой, что употребляла психотропные препараты в возрасте 40 лет. Милявская сидела на наркотиках на протяжении года.

«Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко, и я сдохну», — откровенничает певица.

Лолита призналась, что прочитала много литературы о наркотиках и поняла, что так поступать не следовало.

Также Милявская призналась супруге Элджея, что после окончания процесса развода с пятым мужем с радостью снова выйдет замуж.

Источник: ren.tv