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Общество / Стиль жизни

Лолита Милявская на наркотиках: «Этот год я запомню на всю жизнь»

17:34 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Я слезла, потому что поняла, что еще немножко, и я сдохну», — откровенничает певица.

Лолита Милявская на наркотиках: Этот год я запомню на всю жизнь
Лолита рассказала Ивлеевой, что употребляла психотропные препараты в возрасте 40 лет

Певица Лолита Милявская призналась в наркотической зависимости в прошлом.

Такое откровение исполнительница хита «Пошлю его на» сделала во время онлайн-беседы с блогером Анастасией Ивлеевой, известной как супруга певца Элджея.

Лолита рассказала Ивлеевой, что употребляла психотропные препараты в возрасте 40 лет. Милявская сидела на наркотиках на протяжении года.

«Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко, и я сдохну», — откровенничает певица.

Лолита призналась, что прочитала много литературы о наркотиках и поняла, что так поступать не следовало.

Также Милявская призналась супруге Элджея, что после окончания процесса развода с пятым мужем с радостью снова выйдет замуж.

Источник: ren.tv

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