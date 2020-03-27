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Проведут газ за 7,3 млн рублей на ул. Радищева в частном секторе Бердска

16:15 27.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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До 30 июля 2020 года подрядчик, победивший в электронном аукционе, должен проложить газопровод высокого давления. Следующий этап — газоснабжение жилых домов.

Проведут газ за 7,3 млн рублей на ул. Радищева в частном секторе Бердска
Медленно, но продолжается газификация частного сектора Бердска

Власть Бердска ищет подрядчика для прокладки газопровода в частном секторе. На этот раз предполагается газоснабжение жилых домов на ул. Радищева. Она тянется от ул. Свердлова, что в самом центре Бердска, почти до поселка Мичуринский за парком Победы.

Газификация это территории, как сказано в аукционной документации, предусмотрена муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса Бердска» до 2020 года.

Город выделяет из местного бюджета 7,3 млн рублей на строительство газопровода высокого давления для обеспечения газом жителей ул. Радищева. Примечательно, что при составлении сметы пользовались ценами декабря 2018 года, сказано в документах. На первом этапе подрядчик, выигравший аукцион, проведет земляные работы и протянет наружные сети газоснабжения.

Время окончания работ — 30 июля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе еще принимаются. Электронный аукцион состоится 2 апреля.

Следующий этап — прокладка сетей от трубы высокого давления к жилым домам.

Как сообщается на сайте госзакупок Единая информационная система в дни каникул с 30 марта по 3 апреля, указ о которых подписал президент Владимир Путин, будет работать в штатном режиме.

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