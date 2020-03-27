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Зарезал троих собутыльников и поджёг квартиру с трупами пьяный житель Новосибирска

16:00 27.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Мужчина и его подруга пытались скрыться на территории Алтайского края.

Зарезал троих собутыльников и поджёг квартиру с трупами пьяный житель Новосибирска
Следственный комитет начал расследование

Следственным отделом по Кировскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 26 марта 2020 года в ночное время в одной из квартир многоэтажного жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев Кировского района пятеро человек, две женщины и трое мужчин, распивали спиртные напитки. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого 32-летний мужчина ножом нанес 60-летнему хозяину квартиры, его 41-летней знакомой и 23-летнему квартиранту множественные телесные повреждения по телу и в область головы. После того как потерпевшие перестали подавать признаки жизни, 23-летний злоумышленник совместно со своей 23 — летней знакомой подожгли квартиру и с места происшествия скрылись.

Когда в квартире начался пожар, 23-летний потерпевший, с множественными колото-резаными ранениями туловища смог перелезть на балкон к соседям и сообщить о произошедшем. Незамедлительно потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Прибывшие на место происшествия пожарные службы локализовали начавшийся пожар в квартире.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки была проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и 27 марта подозреваемые были задержаны на территории Алтайского края.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по НСО

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