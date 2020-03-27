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75 дней до Победы:пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет

17:15 27.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы:пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы:пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет

75 дней до Победы:пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работеЕщё 28 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

письмо было писано с фронта 11 августа 43г.
Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет. И еще посылаю племянникам и Мише, и Боре, и Гале свой дорогой и горячий привет. И желаю я вам всего хорошего в жизни вашей. Шура, я вам сообщаю про свое положение, как я живу: пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет.

Шура, я вам сообщаю, что я от вас получил два письма было ли оно Шура, я их получил, очень был рад вашим письмам.
Шура, вы пишите мне, как вы живете и как моя семья живет, я очень рад, что хорошо живут. Больше, Шура, писать нечего, пока до свиданья, пишите письма чаще, я буду ждать ответ.
Шура, передай моим привет Нюре и моим детям
ваш брат (подпись) до свиданья.

Н.С.О.

Новосибирс.
области района
Новосибирск
поселок Бердск
Обская, ул. 4
Потаповой Александре
Алексеевне
____________________________
Полевая почта 18607
Овчинникову Ф. А.

75 дней до Победы:пока жив, здоров, а дальше, не знаю, что будет

Фронтовик шлет весточку родным

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