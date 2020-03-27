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«Они ее облизывают»:Ужасается кормлением одной вилкой 100 гостей на цыганской свадьбе во время коронавируса фотограф из Бердска

15:24 27.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Алексей Юша каждый две недели ездит на свадьбы в Новосибирск в качестве видеооператора. Он попросил прием у барона, чтобы рассказать о пандемии COVID-19. «Это опасно», — уверен бердский фотограф.

Они ее облизывают:Ужасается кормлением одной вилкой 100 гостей на цыганской свадьбе во время коронавируса фотограф из Бердска
Гостей цыганской свадьбы кормят одной вилкой

Поделился своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» наблюдательный фотограф из Бердска Алексей Юша. На звонок в редакцию Алексея натолкнула пандемия коронавируса. Он опасается, что традиции цыганского народа могут помочь в распространении нового смертельного вируса.

— Часто езжу на цыганские свадьбы в Новосибирск, и с удивлением отмечаю, что жених и невеста каждый раз одной и той же вилкой угощают всю свадьбу. Гости открывают рот и слизывают содержимое вилки. Мужчины с мужчинами постоянно при встрече целуют друг друга и жмут руки. Я попытался дозвониться до 112 и Минздрава, они отправили в Роспотребнадзор. Звоню туда, послушал приветствие, а потом номер сбросили. Раз 50 звонил и все время меня сбрасывали. Куда жаловаться? Готов предоставить видеоматериал, — рассказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 24 марта Алескей Юша.

Фотограф отметил, что работает на цыганских свадьбах в качестве свадебного видеооператора с 2015 года. Алексей считает, что пандемия коронавируса должна внести коррективы в праздничные традиции наций.

— Это опасно. Позвонил цыгану знакомому, попросил связаться с бароном. Но у меня уверенность 100%, что традиция сложившаяся десятилетиями не изменится из-за нового вируса. Хоть самому приноси одноразовые вилки и подкладывай молодоженам. Врать не буду, на свадьбах около 100 гостей. При этом они приезжают из разных уголков страны — с Урала, Астрахани, Новосибирской области, Самары, Читы. Каждые две недели идет обмен микробами. Представьте, что кто-нибудь обменяется коронавирусом, — предположил Юша.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ВОЗ объявила о пандемии нового вируса COVID-19. По данным оперативного штаба по состоянию на 19.00 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной 26 марта Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта.

Под медицинским наблюдением находится 4 359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 420 человек.

С 28 марта по 6 апреля все жители страны уходят на каникулы из-за коронавируса. Так распорядился глава государства Владимир Путин. По всей стране закрываются кинотеатры, музеи, бары и клубы. Все массовые мероприятия перенесены на поздний срок. Голосование по новой Конституции перенесена на неопределенный срок. Для школьников продлены каникулы до 12 апреля. Дежурных группы в детсадах будут работать только для тех детей, чьи родители не попали под указ президента и будут продолжать работать.

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