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Перенести на август сдачу ЕГЭ в России предложили в Госдуме

15:17 27.03.2020 Фото: Минпросвещения РФ
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Депутаты также предложили сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах.

Перенести на август сдачу ЕГЭ в России предложили в Госдуме
ЕГЭ могут сдвинуть

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести основной период ЕГЭ на август и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах. Об этом говорится в письме, которое депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой (копия есть в распоряжении РИА Новости).
По мнению Чернышова такие меры необходимы из-за пандемии коронавируса. Депутат поясняет, что уровень дистанционного образования, на которое школы перешли в рамках профилактики заражения, не вполне устраивает учеников и их родителей. По оценке экспертов Института прогрессивного образования, отмечает Чернышов, 36 процентов школьников и 48 процентов родителей нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня знаний.

«Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», — пояснила, со своей стороны, директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Кроме того, в письме отмечается, что на фоне пандемии создается повышенный стрессовый фактор, препятствующий образовательному процессу.
Институт прогрессивного образования — общественная организация, объединяющая экспертов в сфере просвещения и науки для повышения качества и доступности системы образования, а также развития образовательных технологий.
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Источник: РИА Новости

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