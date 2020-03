Препараты для лечения ВИЧ не эффективны при лечении коронавируса

На этом изображении, полученном с помощью трансмиссионного электронного микроскопа, показан SARS-CoV-2, также известный как 2019-нCoV, вирус, вызывающий COVID-19, выделенный от пациента в США. Показано, что вирусные частицы выходят с поверхности клеток, культивируемых в лаборатории. Шипы на внешнем краю вирусных частиц дают коронавирусам свое название, похожее на корону

Команда врачей и исследователей в Китае обнаружила, что лекарства, которые эффективны при лечении пациентов с ВИЧ, неэффективны против COVID-19. В своей статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine , группа описывает клиническое испытание, которое они провели с пациентами в Ухане, Китай, и что они узнали из него. Линдси Баден и Эрик Рубин из Бригама и Женской больницы (Рубин также является главным редактором NEJM ) опубликовали редакционную статью в том же номере журнала, в которой обсуждается работа группы в Китае.

Недавно в медицинском сообществе было отмечено, что вирусы, лежащие в основе COVID-19 и ВИЧ, нуждаются в ферменте, называемом протеазой, чтобы быть заразным. И предыдущие исследования показали, что ингибиторы протеазы лопинавир и ритонавир эффективны при лечении пациентов с ВИЧ , что заставило многих задуматься о том, могут ли они также быть эффективными против SARS-CoV-2, вируса, ответственного за инфекции COVID-19. Чтобы выяснить, так ли это, команда в Ухани начала клиническое испытание.

Исследование включало назначение 199 пациентов с запущенными случаями COVID-19 в одну из двух групп: одна группа получала стандартную помощь (которая включала дополнительный кислород ), другая стандартная помощь плюс введение лопинавира и ритонавира. В конце концов, 94 пациентам дали ингибиторы протеазы. К сожалению, исследователи не нашли никакой пользы от использования наркотиков. Те, кому давали препарат, жили не лучше, чем те, кто не принимал.

Но были некоторые предостережения. Во-первых, все пациенты находились в поздней стадии заболевания, что уменьшало вероятность того, что любая терапия может им помочь. Во-вторых, размер испытания был очень маленьким. Кроме того, исследователи обнаружили, что эти препараты сокращают время, которое требуется тем пациентам, которые выжили, чтобы увидеть какое-либо клиническое улучшение на один день. К сожалению, это однодневное улучшение наблюдалось только у пациентов, которым давали лекарства в течение 12 дней после появления симптомов. Баден и Рубин отмечают, что положительные стороны результатов исследования заключаются в том, что одни и те же лекарства по-прежнему могут помочь людям, которые получают их раньше после заражения. Они также отмечают, что храбрость, проявленная командой в Китае, также позволила другим командам по всему миру использовать свои данные в будущих испытаниях.

