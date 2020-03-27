Об ужасе и тысячах смертей от COVID-19 в Испании, рассказала олимпийская чемпионка по фристайлу Мария Комиссарова 

«Да, статистика не утешительная, народ умирает. Заболевших все больше и больше. Много врачей в их числе.» — говорит Мария Комиссарова.

На сегодня во всей Испании 56 тыс заражённых

Известная многим российская спортсменка Мария Комиссарова, получившая серьезную травму в 2014 году,член олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде в Сочи поделилась с подписчиками на своей личной странице в инстаграм, тем что твориться сейчас в Испании в связи с бушующей эпидемией коронавируса. Мария переехала в Испанию когда поняла, что условия жизни для инвалида там намного лучше, чем в России.

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