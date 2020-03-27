Об ужасе и тысячах смертей от COVID-19 в Испании, рассказала олимпийская чемпионка по фристайлу Мария Комиссарова 

Известная многим российская спортсменка Мария Комиссарова, получившая серьезную травму в 2014 году,член олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде в Сочи поделилась с подписчиками на своей личной странице в инстаграм, тем что твориться сейчас в Испании в связи с бушующей эпидемией коронавируса. Мария переехала в Испанию когда поняла, что условия жизни для инвалида там намного лучше, чем в России.
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-Сказали сидеть дома, мы сидим. Уже даже в магазин страшно выйти.
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Да, статистика не утешительная, народ умирает. Заболевших все больше и больше. Много врачей в их числе.
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Они жалуются на слабые средства защиты, в отличие от Китайских.
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Сейчас им выделяют отели, чтобы они могли жить там и не возвращаться домой, есть риски.
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Вчера в новостях по тв показали, что Испания закупила 9000 нерабочих тестов в Китае, возвращают их обратно.
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Выходить можно в магазин и в аптеку по острой нужде. На работу тоже можно, если все официально.
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В нашем городе уже на 35 тыс € (3млн) выписали штрафов народу, за прогулку с чужой собакой, за движение на машине вдвоём, без острой нужды, за поход не в ближний магазин и тд. Каждые 40мин проезжают полицейские на улице, проверяют.
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Школы вроде как до июня хотят закрыть.
На сегодня во всей Испании 56 тыс заражённых.
В нашем регионе (Андалусия) : 3тыс
Такая вот обстановка. Про трупы в грузовиках я не слышала 🤷♀️