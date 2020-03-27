Коллекторы – 2020: права и обязанности

Всем известно, что ключевой задачей коллекторов является взыскание просроченных долгов по кредитным договорам.

Важно понимать, что работать с должниками они могут только в порядке, установленном законом.

Что нужно знать о коллекторах?

Во-первых, коллекторское агентство должно присутствовать в реестре коллекторов, ознакомиться с которым можно на сайте ФССП.

Во-вторых, действовать специалисты могут исключительно в рамках закона. Им разрешено:

Встречаться с должником, посылать смс, звонить ему. Количество визитов, смс и звонков установлено действующим нормативным документом;

Взаимодействовать с родственниками и третьими лицами, если должник дал на это согласие и сами граждане не против общения;

Взыскивать долг в судебном порядке в случае наличия полных прав на задолженность.



В-третьих, коллекторам запрещено нарушать закон, включая оказание психологического, физического и другого вида воздействия, введение должника в заблуждение. ( Новый закон о коллекторах – 2020

Как правильно выстроить диалог с коллектором?

Следует знать, что коллекторы получают сдельную зарплату, размер которой зависит от взысканной суммы. Поэтому специалисты обладают высокой квалификацией и умеют выстраивать диалог. Не стоит избегать общения с коллекторами. Лучше заранее подготовиться к диалогу:

Специалист коллекторского агентства обязан представиться, назвать свою должность и организацию, в которой он работает. В свою очередь должник может проверить: числится ли компания в реестре. Если ее там нет, то организация работает незаконно. Поэтому от общения с ее сотрудниками можно отказаться;

В процессе разговора следует уточнить: о каком договоре идет речь, величина задолженности.



Если вы общаетесь с коллектором впервые, то можно объяснить, почему возникли финансовые трудности. Кроме того, можно составить график погашения или договориться о других вариантах возврата долга.Стоит ли отказываться от общения с коллекторами?

По закону каждый гражданин имееть возможность отказаться от общения с коллекторами, если от даты образования долга прошло более 4 месяцев. Сделать это можно, направив письменное обращение в компанию. В письме необходимо четко прописать наименование организации, ФИО, адрес регистрации и проживания должника, паспортные данные, а также документ, подтверждающий наличие долга. Обращение подписывается должником и направляется в коллекторское агентство.

После получения отказа, специалисты смогут воздействовать на должника только с помощью почтовой рассылки. Звонки или личные встречи будут запрещены.

Коллектору остается только обратиться в суд. Конечно, для него такая ситуация не выгодна. Ведь это дополнительные судебные издержки и неясные перспективы взыскания долга.

Источник: zaimisrochno.ru