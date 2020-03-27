1036 человек заразились коронавирусом в России. Список регионов

В Москве число инфицированных составило 703 человека. В столице за сутки умер еще один пациент с коронавирусом.

За сутки заразились 196 человек

Число зараженных коронавирусом в России выросло с 840 до 1036 за сутки, сообщили в оперштабе.

В Москве число инфицированных составило 703 человека. В столице за сутки умер еще один пациент с коронавирусом.

Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 45, за сутки выписано семь человек.

Число регионов России, где выявлены случаи заражения коронавирусом, возросло с 56 до 58.

Распределение по регионам:

1. Москва

157

2. Республика Крым

12

3. Московская область

8

4. Волгоградская область

3

5. Чеченская Республика

2

6. Республика Мордовия

2

7. Удмуртская Республика

2

8. Самарская область

2

9. Ивановская область

1

10. Орловская область

1

11. Тульская область

1

12. Ярославская область

1

13. Республика Дагестан

1

14. Ростовская область

1

15. Республика Татарстан

1

16. Кировская область

1

Источник: ТАСС