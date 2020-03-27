1036 человек заразились коронавирусом в России. Список регионов

Число зараженных коронавирусом в России выросло с 840 до 1036 за сутки, сообщили в оперштабе.
В Москве число инфицированных составило 703 человека. В столице за сутки умер еще один пациент с коронавирусом.
Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 45, за сутки выписано семь человек.
Число регионов России, где выявлены случаи заражения коронавирусом, возросло с 56 до 58.
Распределение по регионам:
1. Москва
157
2. Республика Крым
12
3. Московская область
8
4. Волгоградская область
3
5. Чеченская Республика
2
6. Республика Мордовия
2
7. Удмуртская Республика
2
8. Самарская область
2
9. Ивановская область
1
10. Орловская область
1
11. Тульская область
1
12. Ярославская область
1
13. Республика Дагестан
1
14. Ростовская область
1
15. Республика Татарстан
1
16. Кировская область
1
Источник: ТАСС