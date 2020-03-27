Почти 2 млн землян могут умереть от пандемии коронавиурса в 2020 году, заявили ученые Великобритании

В исследовании говорится, что если оставить коронавирус без контроля, COVID-19 мог заразить почти всех на планете в этом году и убить 40 млн человек.

Без контроля COVID-19 может убить 40 млн человек

Согласно исследованию, опубликованному в четверг в Британском Императорском колледже, число погибших в результате пандемии коронавируса, охватившего весь земной шар, может достигнуть 1,8 миллиона человек во всем мире в этом году, даже если принять быстрые и жесткие меры, чтобы остановить его.

По оценкам исследователей, десятки миллионов жизней могут быть спасены, если правительства будут действовать быстро, чтобы принять строгие меры общественного здравоохранения, включая тестирование, карантин и широкое социальное дистанцирование.

Последний отчет Имперского колледжа Лондона, чье предыдущее исследование побудило британское правительство активизировать свои усилия по борьбе с вирусом, представляет собой число жертв ОВП, основанное на данных по стране, а данные Всемирной организации здравоохранения показали, что число глобальных инфекций превысило 500 000, включая более 22 000 смертей.

Имитационное моделирование в Имперском колледже основано на текущих данных о серьезности вируса — его заразности и оценочной смертности, а также демографических и социальных факторах.

В прогнозе того, что могло бы произойти без каких-либо вмешательств, в исследовании говорилось, что, если оставить его без контроля, COVID-19 мог заразить почти всех на планете в этом году и убить 40 миллионов человек.

Затем в отчете рассматриваются различные уровни реагирования: от спонтанного социального дистанцирования до жестких мер пресечения, которые в настоящее время применяются в некоторых наиболее пострадавших странах, и прогнозируется потенциальное воздействие на здоровье в 202 странах.

При строгих мерах по сдерживанию, введенных достаточно рано (в результате чего уровень смертности составляет 0,2 на 100 000 населения в неделю), моделирование показывает, что число погибших составляет 1,86 миллиона человек, причем в этом году заражено почти 470 миллионов человек.

Если те же меры были приняты позже — что привело к 1,6 смертельным случаям на 100 000 населения в неделю — предполагаемое число жертв резко возрастет до 10,45 млн. Смертей и 2,4 млрд. Инфицированных.

«Наш анализ подчеркивает сложные решения, с которыми столкнутся все правительства в ближайшие недели и месяцы, но демонстрирует, в какой степени быстрые, решительные и коллективные действия могут теперь спасти миллионы жизней», — говорят авторы.

Оценки уровней смертности и спроса на здравоохранение были основаны на данных из Китая и стран с высоким уровнем дохода, говорится в отчете, добавив, что различия в системах здравоохранения могут привести к различным моделям в странах с низким уровнем дохода.

Они подчеркнули, что моделирование наметило «возможные траектории» для стратегий пандемии и сдерживания, основанные на странах, которые пострадали в начале пандемии.

«Однако в настоящее время невозможно с какой-либо точностью предсказать точное число случаев заболевания для какой-либо конкретной страны или точное бремя смертности и заболеваемости».

В отчете не учитываются социальные и экономические издержки мер по сдерживанию, «которые будут высокими и могут быть непропорциональными в условиях низких доходов».

Он также предупредил, что «стратегии подавления необходимо будет каким-то образом поддерживать до тех пор, пока не появятся вакцины или эффективное лечение, чтобы избежать риска более поздних эпидемий».

Источник: https://medicalxpress.com