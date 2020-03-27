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Учиться летом из-за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска

15:39 27.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Mil.ru
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Возможны другие варианты. Но учебный план нужно выполнить. Пока объявлено, что 13 апреля для учеников бердских школ начнется дистанционное обучение.

Учиться летом из за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска
Школьники Бердска перейдут на дистанционное обучение

Сегодня, 27 марта, в управлении образования Бердска подписан приказ о продлении каникул до 12 марта. Накануне соответствующее распоряжение выпустило министерство образования Новосибирской области.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского УО Михаил Каркавин, время дополнительных каникул не предполагает обучение. Школьники отдыхают до 12 марта включительно. Пока нет конкретного решения о том, выйдут ли на учебу в бердские школы дети с 13 апреля. По словам Каркавина, это зависит от ситуации с распространением коронавируса и мер, которые будут в связи с этим предпринимать органы власти разного уровня.

— Каникулы продлили. Приказ уже есть. До 13-го числа не будет дистанционного обучения. Дети будут отдыхать, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Викторович.

Школьники счастливы. А вот учителя и родители школьников переживают за прохождение образовательной программы. Ведь карантин может затянуться. Особенно беспокоятся за выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ.

По словам Михаила Каркавина, на заседании оперативного штаба при губернаторе заявили, что в ближайшее время информацию на тему как наверстывать упущенное направят в муниципалитеты:
— Есть несколько вариантов. У нас есть школы на пятидневке, они могут использовать субботы. Можно будет продлить четверть за счет летних каникул. Возможно увеличить число уроков, если позволяет расписание. Каждая школа сама принимает решение, каким образом дать ученикам всю программу. Но рекомендации мы им дадим.

Бердские педагоги сейчас усиленно готовятся к переходу с 13 апреля на дистанционное обучение школьников.
— Мы должны быть готовы и к этому, и к любой другой ситуации, — отметил Каркавин, подчеркнув, что пока стоит дата окончания каникул 12 апреля.

Тревогу вызывает обучение детей с ограниченными возможностями. Пока они тоже отдыхают. Но аутисты, например, учатся по свое программе, которая не предполагает длительного перерыва. Из-за этого могут сойти на нет все усилия, достигнутые в течение года. С ними невозможно работать дистанционно. Поэтому вероятно индивидуальное обучение.

Как напомнил Каркавин, на время каникул продолжают действовать все ограничения, связанные с коронавирусом: кружки и секции закрыты, рекомендовано оградить детей от контактов с другими людьми, не посещать места с массовым скоплением народа.
— Все зависит от родителей. Мы видим, что на улицах Бердска много детей, — сказал замначальника управления образования, призвав взрослых внимательнее следить за детьми и самим соблюдать правила в качестве примера.

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От редакции

Как лучше нагонять программу?

Аноним, 27 марта 2020 15:48
Детей на улицах не просто много. Их черезчур много! Какой смысл в карантине, если все подростки бесцельно слоняются кучками по улице?

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