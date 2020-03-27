О самоизоляции без звонков медиков и путанице с больничным рассказала летевшая с заболевшей COVID-19 рейса 557 «Питер-Новосибирск» из Бердска

Алеся сама пришла в больницу, когда узнала о розыске пассажиров летевших рейсом 557. Но доктор ее не принял. Девушка не смогла дозвониться до Роспотребнадзора, чтобы понять, каким числом ей закроют больничный лист.

Девушка сама обратилась за помощью к медикам

До сих пор находится на самоизоляции жительница Бердска Алеся. Она, напомним, прилетела рейсом 557 авиакомпанией «Победа» из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Из аэропорта девушка вернулась домой в Бердск. А в понедельник, 16 марта, отправилась на работу. А спустя некоторое время у другой пассажирки того самого рейса подтвердили коронавирус. Девушка прилетела из Франции. Минздрав и Роспотребнадзор объявил срочный розыск всех пассажиров, летевших тем же рейсом.

Бердчанка Алеся связалась с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, как добивалась наблюдения медиков ЦГБ Бердска, взятия анализа на коронавирус. Ради этого ей пришлось самой идти на прием в больницу. Однако доктор ее не принял. С бердчанкой связалась главврач ЦГБ и сообщила, что ей нельзя покидать дом, а больничный выпишут. По сей день она находится на домашней самоизоляции. Однако не может получить внятный ответ о сроке окончания самоизоляции и результате анализа на COVID-19.

— Я прилетала в Новосибирск 13 марта. Нахожусь дома с 23 марта. В тот же день обратилась в больницу к участковому врачу, которая отказалась меня принимать. 24 марта у меня взяли анализы на коронавирус. В среду мне позвонили, спросили о моем состоянии и все. Вчера звонка от медиков я не дождалась. Сегодня тоже. Мне не понятно, каким числом у меня открыт больничный лист, когда он будет закрыт. Кстати, постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции мне так и не вручили. Медсестра участкового врача говорила, что мне выдадут больничный лист с 23 по 27 марта. Перевели на главную медсестру мой звонок, но и там трубку не взяли. При этом прилетела я 13 марта в Новосибирск. говорилось, что самоизоляция длится 14 дней. То есть закрытый больничный лист я должна получить от 27 марта. Странный контроль со стороны больницы и всех ведомств, контролирующих распространение вируса, — недоумевает Алеся.

Напомним, вчера, 26 марта, в администрации Бердска состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Все присутствующие чиновники отчитались — все в порядке, все находящиеся на самоизоляции под контролем.

Надежда Иванова описала механизм того, как бердчане попадают под карантин. Списки со всеми прилетевшими из-за границы из аэропорта Толмачево поступают в Роспотребнадзор. Далее местный отдел Роспотребнадзора передает фамилии прилетевших в центр гигиены и эпидемиологии. Постановления о самоизоляции за подписью главного санитарного врача развозятся по адресам прилетевших. Далее, пациентов должны наблюдать медики бердской ЦГБ. По идее, врачи должны проводить осмотр таких пациентов, интересоваться температурой туристов дважды в день. Пока не понятно, исключение ли история Алеси. Ведь на деле все оказалось гораздо проще со стороны контроля, и гораздо тяжелее со стороны оформления больничного листа.

Стоит отметить, что в пресс-службе Минздрава Новосибирской области не смогли ответить на вопрос о механизме получения больничного листа, попросив направить письменный запрос. Руководитель местного отделения Роспотребнадзора Надежда Иванова также не смогла ответить на вопросы, касающиеся прилетевшей из Санкт-Петербурга Алеси, сославшись на региональный аппарат Роспотребнадзора.

Главный врач ЦГБ Бердска также отказалась отвечать на вопросы «Курьер. Среда. Бердск», сославшись на то, что комментирует вопросы СМИ только с 9 до 10 часов утра. Алеся же в шутку предположила, что нужно написать письмо Путину, чтобы получить ответ на свой вопрос.

После переговоров «Курьер. Среда. Бердск» с пресс-центром мэрии Бердска, с девушкой связался заведующей поликлиники №2 Владимир Карамушко. Доктор сообщил, что больничный лист Алеси закрыт вчерашним числом — 26 марта.

— Не знаю почему выписали больничный лист из этой поликлиники. Видимо сыграла злую шутку моя прописка 20-летней давности в Микрорайоне. Моя нынешняя регистрация другая, я прикреплена к поликлинике №1. Я с работой день в пролете, — рассказала девушка в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 27 марта.

стоит отметить, что 4 семьи Бердска вернувшиеся из-за границы, отказались самоизолироваться, апеллируя тем, что это нарушает их право на свободу перемещения. Как разъясняли на сайте «КоронавирусРФ» при возвращении из любого иностранного государства туристам необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.

Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. В качестве профилактики рекомендуется чаще мыть руки с мылом, использовать антисептик, ограничивать контакты с больными людьми и меньше трогать свое лицо.

Важно сказать, что оформить больничный лист можно дистанционно на сайте Фонда социального страхования, сообщается на том же сайте. Однако как выглядит эта система на деле — неизвестно.