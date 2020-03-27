Погиб пассажир Toyota в страшном лобовом ДТП в Новосибирской области

Авария произошла в Каргатском районе области, травмы получил еще один человек.

Авария произошла в Каргатском районе

Сегодня около 7.40 в Каргатском районе на 1282 км автодороги Р-254 «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Тойота», следовавший по прилегающей дороге со стороны г. Каргат в направлении с. Форпост — Каргат, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска.

В результате полученных в ДТП травм в медицинском учреждении скончался 34-летний пассажир «Тойоты», житель Омска. Водитель этого же автомобиля получил травмы ребер и руки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области