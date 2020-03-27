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Погиб пассажир Toyota в страшном лобовом ДТП в Новосибирской области

17:30 27.03.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Авария произошла в Каргатском районе области, травмы получил еще один человек.

Погиб пассажир Toyota в страшном лобовом ДТП в Новосибирской области
Авария произошла в Каргатском районе

Сегодня около 7.40 в Каргатском районе на 1282 км автодороги Р-254 «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Тойота», следовавший по прилегающей дороге со стороны г. Каргат в направлении с. Форпост — Каргат, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска.

В результате полученных в ДТП травм в медицинском учреждении скончался 34-летний пассажир «Тойоты», житель Омска. Водитель этого же автомобиля получил травмы ребер и руки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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