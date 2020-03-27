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Мыло, свечи, бензин: Какие магазины будут работать с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса в Бердске

20:31 27.03.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Трактуя указ президента РФ, понимается так, что непродовольственные магазины, которые имеют товары первой необходимости — не закрываются, они работают.

Мыло, свечи, бензин: Какие магазины будут работать с 28 марта по 5 апреля из за коронавируса в Бердске
Какие магазины будут работать в Бердске?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мыло, свечи, бензин: Какие магазины будут работать с 28 марта по 5 апреля из за коронавируса в Бердске

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25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за коронавирусной инфекции. Именно из-за нового смертельного вируса он объявил каникулы на следующей неделе — с 28 марта по 5 апреля. Указ главы государства не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердск по социальной и экономической политике города Жанна Шурова сегодня, 27 марта, трактуя указ президента РФ, понимается так, что непродовольственные магазины, которые имеют товары первой необходимости не закрываются, они работают.

Список товаров:

Санитарно-гигиеническая маска
Антисептик для рук
Салфетки влажные
Салфетки сухие
Мыло туалетное

Мыло хозяйственное
Паста зубная
Щетка зубная
Бумага туалетная
Гигиенические прокладки
Стиральный порошок
Подгузники детские
Спички
Свечи
Пеленка для новорожденного
Шампунь детский
Крем от опрелостей детский
Бутылочка для кормления
Соска-пустышка
Бензин автомобильный
Дизельное топливо

Стоит отметить, что каникулы школьников продлены до 12 апреля. Детсадовцы отправлены домой. Дежурные группы создадут лишь для тех детей, родители которых будут работать всю следующую неделю по распоряжению Путина. ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в России выросло с 840 до 1036 за сутки, сообщили в оперштабе.В Москве число инфицированных составило 703 человека. В столице за сутки умер еще один пациент с коронавирусом. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 45, за сутки выписано семь человек. Число регионов России, где выявлены случаи заражения коронавирусом, возросло с 56 до 58.

По данным оперативного штаба по состоянию на 19.00 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной 26 марта Роспотребнадзором, учтен пациент, выявленный 25 марта.

Под медицинским наблюдением находится 4 359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 420 человек.

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От редакции

Сделали запасы на время каникул?

Аноним, 27 марта 2020 18:01
Свечами торгует РПЦ.
Значит они тоже закрываться не будут, а продолжат распространять инфекцию.
Новый мэр, 27 марта 2020 21:48
Попы кричат что закрыть их нельзя,так как это нарушение конституции.Только не понятно какой,ту что хотят изменить,или той что хотят принять.
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/v-rpc-uvideli-narushenie-konstitucii-v-zaprete-vlastey-poseschat-cerkov
Аноним, 27 марта 2020 19:34
Нация. Смешно.
Аноним, 27 марта 2020 19:48
НВР:г. Бердск, ТЦ на микрорайоне будет работать постоянно!

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