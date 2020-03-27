Распространить на всю Россию жесткие московские меры для борьбы коронавирусом потребовал Мишустин

Премьер-министр РФ также поручил рассчитать объем необходимых средств для обеспечения нужного количества койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом.

Мишустин потребовал усилить контроль над коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Об этом он заявил выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что ограничения касаются индустрии развлечений и досуга. «Эти решения, безусловно, жесткие, и я хочу обратиться к гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно, — сказал Мишустин. — Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых, но важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах».

Премьер обратил внимание, что нужны заградительные меры, чтобы таких случаев не становилось больше. Глава правительства напомнил, что подписал очередной пакет документов о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.

«С 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря. В эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей», — подчеркнул он. Мишустин пояснил, что людям, уже находящимся в перечисленных учреждениях, обеспечат условия изоляции, в том числе организуют питание и примут необходимые защитные меры. Глава правительства указал, что до 1 июня на курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы.

Как отметил премьер, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, что позволяет эффективно применять наилучший международный опыт по улучшению эпидемиологической ситуации.

«Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий по нераспространению нового коронавируса и это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», — сказал он, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Помощь регионам



Мишустин также поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом.

«Была сделана большая работа по расчету коек и оборудования, необходимого регионам, — напомнил премьер. — Сегодня необходимо расчеты сделать соответствующие по необходимому финансированию для регионов — как для федеральных, так и для субъектовых учреждений. И с министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле».

Источник: ТАСС