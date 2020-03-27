Какие семьи с материнским капиталом получат пособие из-за коронавируса в Бердске, Новосибирске, России?

Узнаем в апреле. Пока не понятно,из каких средств будет осуществляться выплата — из маткапитала или благодаря дополнительному финансирования. Заплатят по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 4 лет.

Круг получателей новой поддержки станет известен в апреле

Семьям с детьми до трех лет включительно, имеющим право на получение материнского капитала, необходимо дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей с 1 апреля и в ближайшие три месяца, сообщил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства выступил с обращением к нации из-за ситуации, которая сложилась в мире и России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что новая мера поддержки семей с детьми продлится в течение 3-х месяцев.

— Надо поддержать семья с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно, — сказал Путин.



Он отметил, что такая поддержка очень важна для семей, где дети не посещают ясли или детский сад, и для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.Пока не понятно, какая именно категория семей имеет право на новую поддержку государства, и из каких средств будет производится выплата — благодаря дополнительному финансированию или из средств маткапитала.

Сегодня, 27 марта, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» руководитель отдела ПФР Бердска Елена Чуль сообщила, что никаких документов по этому поводу «спущено» не было.

На сегодняшний день планируется эту выплату осуществлять с апреля. Скорее всего, это будет заявительный характер. Мы будем ждать документа, чтобы понять из каких средств будет осуществляться выплата. Будет ли это дополнительное финансирование, либо из средств материнского капитала. Думаю, что здесь никаких проблем не будет. Предполагаю, что заявление можно подать через сайт ПФР или госуслуг. Вся информация об этом будет чуть попозже, — предположила Елена Чуль.

Стоит отметить, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации следующая неделя — с 28 марта по 5 апреля — объявлена Путиным каникулярной. Однако не все сотрудники отделения ПФР Бердска уйдут на каникулы. Прием клиентской службы по всем вопросам будет производиться только по предварительной записи. Запись ведется по телефону горячей линии отделения ПФР Бердска 2-63-95. Сама же Елена Чуль тоже будет работать. При этом МФЦ Бердска уходит на вынужденные каникулы. «Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.