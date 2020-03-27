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Третий человек умер от коронавируса в России

17:16 27.03.2020 Фото: www.pexels.com
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По данным на 27 марта, в стране зарегистрировано 1036 случаев заражения, из них 703 — в Москве.

Третий человек умер от коронавируса в России
Коронавирус наступает на Россию

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Москве. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России умерли три человека в результате заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

При этом за последние сутки выписали из больниц по выздоровлению семь человек (трое — в Москве, двое — в Кировской области, по одному — в Татарстане и Московской области).

По данным на 27 марта, в стране зарегистрировано 1036 случаев заражения, из них 703 — в Москве.

Источник: ТАСС

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От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 27 марта 2020 17:46
Мы счастливы !
Аноним, 27 марта 2020 18:20
60 минут: Песков был на дне рожденья жены Крутого и, вполне вероятно, заразил Путина.
Субъективно: Вчера на встрече с предпринимателями Путин заметно чихал и кашлял в микрофон, если кто заметил.

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