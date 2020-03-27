Третий человек умер от коронавируса в России

По данным на 27 марта, в стране зарегистрировано 1036 случаев заражения, из них 703 — в Москве.

Коронавирус наступает на Россию

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Москве. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России умерли три человека в результате заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

При этом за последние сутки выписали из больниц по выздоровлению семь человек (трое — в Москве, двое — в Кировской области, по одному — в Татарстане и Московской области).

По данным на 27 марта, в стране зарегистрировано 1036 случаев заражения, из них 703 — в Москве.

Источник: ТАСС