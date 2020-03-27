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Забил до смерти кулаками 1,5-летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области

18:32 27.03.2020 Фото: СКР
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Причиной смерти мальчика явилась тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга. его мать в это время находилась на работе. СК проверит, почему бездействовали органы профилактики.

Забил до смерти кулаками 1,5 летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области
СКР расследует происшествия с детьми

В Саратовской области заключен под стражу обвиняемый в убийстве малолетнего ребенка, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 27 марта.

Следственными органами СКР по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 24 марта 2020 года в дневное время в квартире одного из домов на улице Шоссейной города Балашова Саратовской области 22-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес 1,5 летнему сыну своей сожительницы множественные удары кулаками в область головы. От полученных травм ребенок скончался на месте. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти явилась тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга. Мама малыша в момент трагедии находилась на работе и узнала о случившемся вечером того же дня. О совершенном сожителем преступлении она сообщила в правоохранительные органы.

Следователями СК на основе собранных доказательств 22-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью, пояснив, что причиной его агрессии, стал плачь ребенка.

Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, арестовав обвиняемого на 2 месяца.

Расследование уголовного дела ведется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, следователями СК организована доследственная проверка в отношении должностных лиц органов профилактики, в ходе которой будет проанализирована полнота проводимой ими работы и дана юридическая оценка их действиям (бездействию).

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