27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве

18:45 27.03.2020 Фото: Википедии
2 0

Главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования.

Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве
Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве

Спад коронавируса к началу мая предсказали в МинздравеМыло, свечи, бензин: Какие магазины будут работать с 28 марта по 5 апреля из-за коронавируса в БердскеЕщё 183 новостей

Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — заявил он в пятницу «Интерфаксу».

«Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период», — отметил Брико.

По его словам, «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных». «Сейчас (по данным за прошлый день, 26 марта — ИФ) зафиксировано 840 случаев, из них 182 новых. В прошлый день новых было 163, так что, как видите, увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не в пять или в десять раз», — сказал он.

Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. «Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания», — сказал эксперт.

Он напомнил, что коронавирус по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет. Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания, уточнил Брико.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет спад эпидемии к маю?

Аноним, 27 марта 2020 19:13
...рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования...

Я знаю, что ничего не знаю. © Сократ
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что вещи сии не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
Аноним, 27 марта 2020 19:19
— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды… Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?
— Пошел ты!
— Нет, ты ответь.
— Воду пью.
Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
— Воду она пьет!.. Ну не дура?..
— Скважина! Счас сковородник возьму.
Андрей снова посерьезнел.
— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску! — Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.
© В.Шукшин. Микроскоп.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса в России
19:30 27-03-2020
Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса в России
БердскКолонну танков сняли на видео под Новосибирском
19:21 27-03-2020
Колонну танков сняли на видео под Новосибирском
Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области
19:15 27-03-2020
Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области
Снизит зарплаты из-за кризиса каждая пятая компания в России
19:00 27-03-2020
Снизит зарплаты из-за кризиса каждая пятая компания в России
Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве 2
18:45 27-03-2020
Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве
Забил до смерти кулаками 1,5-летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области
18:32 27-03-2020
Забил до смерти кулаками 1,5-летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области
7 правил поведения при покупке и продаже квартиры в интернете
18:24 27-03-2020
7 правил поведения при покупке и продаже квартиры в интернете
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
18:22 27-03-2020
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
БердскПотепление до +5 с сильным ветром придет на выходные в Бердск
18:15 27-03-2020
Потепление до +5 с сильным ветром придет на выходные в Бердск
Бердск1600 кг сухарей за неделю собрали комсомольцы Бердска в 1920 году
18:05 27-03-2020
1600 кг сухарей за неделю собрали комсомольцы Бердска в 1920 году