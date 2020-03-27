Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве

Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — заявил он в пятницу «Интерфаксу».
«Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период», — отметил Брико.
По его словам, «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных». «Сейчас (по данным за прошлый день, 26 марта — ИФ) зафиксировано 840 случаев, из них 182 новых. В прошлый день новых было 163, так что, как видите, увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не в пять или в десять раз», — сказал он.
Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. «Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания», — сказал эксперт.
Он напомнил, что коронавирус по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет. Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания, уточнил Брико.
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— Пошел ты!
— Нет, ты ответь.
— Воду пью.
Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
— Воду она пьет!.. Ну не дура?..
— Скважина! Счас сковородник возьму.
Андрей снова посерьезнел.
— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску! — Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.
© В.Шукшин. Микроскоп.