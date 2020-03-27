Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве

Главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования.

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая

Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится», — заявил он в пятницу «Интерфаксу».

«Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период», — отметил Брико.

По его словам, «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных». «Сейчас (по данным за прошлый день, 26 марта — ИФ) зафиксировано 840 случаев, из них 182 новых. В прошлый день новых было 163, так что, как видите, увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не в пять или в десять раз», — сказал он.

Брико отметил, что рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. «Сейчас ряд медицинских организаций, имеющие соответствующие лицензии, могут проводить тестирование. Они и могут определить легкие формы заболевания», — сказал эксперт.

Он напомнил, что коронавирус по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет. Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания, уточнил Брико.