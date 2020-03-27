Снизит зарплаты из-за кризиса каждая пятая компания в России

Бизнес намерен урезать заработные платы своим сотрудникам, показал опрос Центра стратегических разработок. Почти каждая третья компания уже провела оптимизацию, сократив работников.

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок.

В мартовском опросе участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

Экономия на сотрудниках

«Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России», — констатировала руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова на презентации результатов опроса в Москве. Опрос выявил самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм выявлен в секторе энергетики и добычи ресурсов.

Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем.

Каждая вторая компания говорит, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%. Каждая пятая планирует снизить зарплаты.

«Первое, что сейчас может начать делать бизнес, — это экономить на сотрудниках», — выразил опасения бизнес-консультант, член экспертного совета федеральной сети фитнес-клубов X-FIT Константин Вехов. Чтобы этого избежать, правильнее было бы обнулить налог на прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы, выплатить пособия по безработице сотрудникам закрытых по решению властей кинотеатров и фитнес-клубов, считает он.

Правительство уже решило предоставить бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат. Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке Банка России. Премьер Михаил Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии.

В топ-5 тревог бизнеса входят именно финансовые риски: вероятность дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожание импортного сырья, материалов и оборудования, рост производственных затрат в России, снижение внутреннего спроса.

Каждая четвертая компания (26%) уже столкнулась с падением выручки, 44% прогнозируют снижение в будущем.

Каждая вторая компания (56%) отмечает, что коронавирус повлияет на возможность исполнять обязательства по уже заключенным контрактам.

Наиболее выгодный путь — попытаться договориться с контрагентами об изменении договоров или же сослаться на форс-мажор и снизить неустойки и штрафы за срыв обязательств, рекомендовал руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Где риск банкротств выше

Столь высокий риск банкротств не наблюдался даже в последний кризис 2014 года, прокомментировала результаты опроса вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова.

Каждая вторая опрошенная компания (63%) заявила о риске банкротства. Запас прочности очень низкий: вероятность банкротств высока, если не произойдет каких-либо положительных изменений в ближайшие пару месяцев.

Президент ввел мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов в ближайшие полгода. На аналогичный шаг ранее пошли Германия и Австралия.

Ущерб растянется надолго

Негативный эффект пандемии и связанных с ней ограничений для экономики будет волнообразным, считает руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян: «Компании различных секторов в разное время будут сталкиваться с последствиями кризиса».

Для некоторых секторов ущерб проявится в будущем, согласна начальник управления по коммуникациям и информационной политике ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» Мария Рыбакова: «Мы допускаем, что действительно заказов станет меньше, и мы не сможем полностью доукомплектовать предприятия на следующий год».

Какие меры наиболее нужны

88% компаний считают необходимой мерой налоговые льготы.

Бизнес наиболее заинтересован во временном снижении или обнулении налогов и страховых взносов, чем в отсрочке, подчеркивает Левон Айрапетян: «Когда шестимесячная отсрочка закончится, налоги все равно придется заплатить, и бизнес столкнется с двукратным скачком налоговой нагрузки».

Кроме льгот малому и среднему бизнесу точечные меры поддержки нужны и крупному, который обеспечивает МСП контрактами, считает руководитель направления по стратегическим проектам ГК «Сегежа» Дмитрий Касаткин.

По мнению главы бизнеса Sova Capital Игоря Бурлакова, власти недооценивают риск существенного снижения потребительского спроса, а нужно поддержать конечного потребителя, передает РБК.

Все развитые и многие развивающиеся страны приняли достаточно агрессивные монетарные и фискальные меры, отметил он. «По сути, меры в Европе и Америке — самые крупные за всю историю человечества и существенно превышают опыт 2008 года и Великой депрессии в США в 1929–1933 годах», — отметил Бурлаков.

Ударит ли сокращение зарплат по банкам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам в случае потери заемщиком 30% месячного дохода. Каникулы по ипотеке уже действуют и позволяют заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, приостановить или снизить выплаты по ипотеке на срок до шести месяцев. С августа 2019 года таким правом захотели воспользоваться 15 тыс. ипотечников, но банки дали отсрочку только 8 тыс. из них.

В рейтинговом агентстве НКР считают, что в ближайшие три—шесть месяцев существенно вырастет число обращений заемщиков за реструктуризацией долга и переносом части платежей. Ключевой риск неплатежей в потребительском кредитовании исходит от заемщиков, работающих в отраслях, где наблюдается резкое ограничение спроса, считают в агентстве. Это авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами, сектор услуг, в том числе ресторанный бизнес и фитнес-клубы. «Количество таких заемщиков [которые обратятся за каникулами] оценить сложно, но стоит принять во внимание тот факт, что порядка 15% работников в России заняты в секторах, подверженных наиболее сильному удару от ситуации с коронавирусом», — говорит аналитик Moody’s Светлана Павлова.