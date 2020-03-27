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Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области

19:15 27.03.2020 Фото: Википедии
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Трое получили различные травмы. СК полагает, что в трагедии виновны прорабы, допустившие необученных строителей к демонтажу бетонной плиты с помощью электросварочного оборудования.

Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области
Трагедия произошла на стройке в 2016 году

В Нижегородской области перед судом предстанут работники строительной организации, обвиняемые в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть 5 рабочих. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главного инженера и двух прорабов строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 30 апреля 2016 года на улице Маяковского г. Бор Нижегородской области в строящимся 2-секционном 12-этажном доме при производстве строительных работ произошел разрыв кислородного баллона, в результате которого пять строителей погибли, а еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как установили следователи СК, прорабы строительной организации, проявляя преступную небрежность, дали указание бригаде рабочих в количестве 8 человек о демонтаже монолитной железобетонной плиты с использованием электросварочного и газового оборудования. В нарушении правил безопасности при проведении строительных работ строительные рабочие, не имеющие квалификации, необученные и не прошедшие стажировки, т. е. не имеющие права выполнения работ, связанных с эксплуатацией электросварочного оборудования, были допущены к работе.

Как полагают следователи СК, именно в результате бездействия главного инженера, который обязан был обеспечить требования охраны труда на строительном объекте, а также действий прорабов, незаконно допустивших рабочих, не владеющих профессией, квалификацией и практическими навыками, к выполнению указанных работ, погибли 5 рабочих. Кроме того, согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, еще одному потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, а двум – легкий вред здоровью.

Вину в совершении инкриминируемого деяния признал только один из прорабов. В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрению по существу.

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