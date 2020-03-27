Как семья в условиях СOVID-19 отдыхала месяц в Таиланде и как ее встречали в Толмачево, рассказала жительница Бердска

Из самолета, приземлившегося 26 марта в Толмачево, их выпустили в свободное плавание и не сказали, что делать дальше. Теперь бердская семья подозревает, что каждый встреченный в городе человек может выть носителем инфекции.

В аэропорту в Таиланде зеленым цветом обозначены места, где пассажиры могут сидеть

Вернувшись в Россию из Таиланда, боится заразиться коронавирусом жительница Бердска.

Татьяна вместе с мужем и двумя маленькими детьми отправились в Таиланд в запланированный отпуск в начале марта. Они загодя купили билеты на регулярные авиарейсы, забронировали жилье и автомобиль. Когда вылетали в отпуск, в России еще не было ни одного случая коронавируса.

— Прилетели в Таиланд. В аэропорту было мало людей в масках, но на каждой стойке стояли дезинфицирующие средства. В общем тишь, гладь и благодать. Работало все. Все массовые места паломничества туристов. Единственное, туристов было очень мало. Таиланд был пустой — ни китайцев, ни корейцев. Королевство в то время уже закрыло границы для Китая и Кореи. Русских туристов тоже было мало. Только те, которые прилетели по горящим путевкам или заранее запланировавшие свой отпуск, как и мы. Мы посещали все места практически в одиночестве. Были в зоопарке в горах — территория огромная. Обычно там транспорта — негде встать. А тут — народу почти никого. Животные находятся в живой природе, от людей их отделяет большой ров, заполненный водой. Жирафов можно кормить, обезьян. Обезьяны у них там, как у нас голуби. Попрошайки страшные, дети им свое мороженое отдали, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

Такая немноголюдность очень понравилась бердской семье. Несмотря на то, что в Таиланде уже были зарегистрированы случаи коронавируса, там не было никакой паники. Никто не скупал продукты телегами. В магазинах есть все, даже в самых маленьких. Нет дефицита масок и антисептиков. Все это продается как в аптеках, так и в супермаркетах.

— Пока мы там находились, количество инфицированных росло в геометрической прогрессии. Каждый день примерно плюс 70 человек. Вся информация открыта. Мы всегда придерживались информации тайских новостей. Наши российские СМИ 25 марта выдали информацию о том, что Таиланд закрывает границы не только на въезд, но и на выезд. А по местному телевидению о запрете на выезд не было ни слова. Тайцы были наоборот заинтересованы в том, чтобы туристы улетали домой, — отметила бердчанка.

Между тем, у тайцев нисколько не поменялось отношение к туристам. Все было на высшем уровне. Татьяна была вынуждена обратиться в госпиталь — детей искусали насекомые до волдырей. Мазь, которую купили в аптеке, не помогала. Пришлось обратиться к врачу. На входе в госпиталь им измерили температуру, обработали руки, прекрасно встретили, предоставили переводчика. Ребятишек осмотрел педиатр и сделала назначение. Целую кучу лекарств выдали на ресепшене. Все за счет семейной страховки, купленной за 6000 рублей. Препаратов выдали на большую сумму, чем стоила страховка, отметила Татьяна.

— Мы нисколько не боялись заразиться инфекцией. Во-первых, жили за городом в апартаментах и не пересекались с туристами. У нас была своя квартира, свой пляж. Если нам нужно было куда-то ехать, мы садились в арендованную машину, а не в общественный транспорт, и ехали. На свежем воздухе поймать коронавирус практически нереально. Когда на улице плюс 34 градуса, а в некоторые дни доходило до 38, разве мог он пристать. Тайцы очень дисциплинированные, если у них есть распоряжение что-то сделать, они это беспрекословно все выполняют. Одеть маски — все одели маски, применять дезсредства — все применяют дезсредства. Они и следят за тем, чтобы это выполняли и другие. Однажды мы посещали огромный ботанический сад. Зашли с сыном в туалет. Как только оттуда вышли, к нам подбежала девушка с баночкой обеззараживающего геля и пшикнула на ладошки. По всему городу социальная реклама с рекомендациями носить маску, мыть руки, — вспомнила путешественница.

А 24 марта полицейская машина ездила возле арендуемого бердчанами дома и в громкоговоритель полицейские объявляли: с 25 марта просим не выходить без надобности в общественные места детям до 5 лет и пожилым людям, соблюдать все меры предосторожности. Заехали даже в маленький переулочек за их домом — там тоже люди живут.

Пассажиры могут сидеть не ближе метра друг к другу

Когда семья улетала из Тайланда, в аэропорту появились разметки — нельзя было сидеть ближе друг к другу, чем на метр. Зеленая метка — можно, красная — нельзя. Сотрудники аэропорта уже все были в масках. Мерили температуру. Клеили наклейку тем, кто прошел осмотр. На каждом углу дезсредства. Туристы тоже все были в масках. Обстановка за месяц изменилась в худшую сторону.

Путешественников, прошедших измерение температуры, отправляли в стерильную зону

— Нас пропустили в стерильную зону. Там мы и дожидались самолета. Он прилетел пустой. Так как уже были закрыты границы на въезд. Самолет заполнился полностью. Но летели те люди, которые заранее приобрели билеты на этот рейс. В самолете тоже не было никакой паники. В масках летели только пенсионеры. Даже стюардессы то надевали маски, то снимали их.

Когда самолет приземлился в Толмачево, пассажиров из него не выпустили. Сказали, чтобы все оставались на своих местах, придет служба Роспотребнадзора. Необходимо будет заполнить анкету. Татьяна поняла так, что данная анкета нужна для того, чтобы быстро всех найти, если кто-то заболеет. Но никто не сказал о том, что делать дальше, ведь путешественники прилетели из страны с пандемией. Дали какое-то уведомление, которое абсолютно нечитабельно. На выходе из самолета у всех еще раз на тепловизоре измерили температуру. На выходе стояли двое военных, а потом пассажиров еще встретили и кинологи с собаками.

Прилетевшие в Новосибирск туристы должны были в самолете заполнить анкеты

— Мы выходим из самолета, идем по переходу, попадаем в здание аэропорта. Он пустой. Терминал международных вылетов закрыт вообще. Работает только терминал на прилет. Нигде не увидели средств для обработки рук. Никакой разметки. А это аэропорт международного класса, как он себя заявляет, возмущалась Татьяна.

Как только Татьяна с мужем и детьми вернулись в Бердск, они сами поместили себя на карантин. Муж Татьяны может работать на удаленке. Сама же бердчанка вошла на сайт госуслуг и оформила больничный лист. Попросила маму покупать продукты и приносить к двери их квартиры. Стучать в дверь и уходить. Хотя мама к приезду дочери уже полностью забила холодильник продуктами.

— Когда я находилась в Тайланде, у меня было полное спокойствие, что я не заражусь. Прилетела в Россию и у меня страха намного больше. Здесь нас выпустили в свободное плавание. И не важно, что ты будешь делать — дома сидеть на карантине или ходить по городу. И получается, что каждый человек, который ходит по городу, может быть потенциальным источником коронавируса. В Таиланде даже при возросшем количестве больных все спокойно, а у нас устроили истерию. Масок нет, дезсредств нет. Не только для простого населения, но и для медицинских работников. Зато рапортуют, что все отлично.