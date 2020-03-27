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Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса в России

19:30 27.03.2020 Фото: Пресс-службы Минпросвещения России
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Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из за коронавируса в России
Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена для учащихся девятых классов — с 9 июня

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение о переносе срока проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня, 27 марта, сообщается на официальном сайте ведомства. ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая. Досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля, а дополнительный — с 4 по 22 сентября. Начало основного этапа сдачи ОГЭ было назначено на 22 мая.

-Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса, федеральная горячая линия Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме 8 (800) 200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта министерства просвещения, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Всего в 2020 году намерены сдавать ЕГЭ около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ этого года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», раннее прошла информация о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ.

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