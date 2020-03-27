Колонну танков сняли на видео под Новосибирском

10 единиц боевой техники движутся вдоль трассы от Кольцова в направлении областного центра. Возможно, боевая техника перемещается на Шиловский полигон.

Танки даже попадали в ДТП в Новосибирской области

Вечером 27 марта жители Бердска заметили колонну танков, движущуюся в направлении Новосибирска.

Очевидцы прислали в «Курьер. Среда. Бердск» видео движения боевой техники. Насчитали 10 танков. С какой целью боевые машины едут вдоль трассы и куда, пока неизвестно.

Танки перемещаются от наукограда Кольцова. Возможно, в маневрах участвуют курсанты военного института, расположенного в Академгородке. Напомним, что в Новосибирской области расположен Шиловский полигон — на противоположной от Бердска стороне Обского моря. Раньше взрывы во время учений в Шилово сотрясали Бердск.

Автор видео Антон