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Колонну танков сняли на видео под Новосибирском

19:21 27.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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10 единиц боевой техники движутся вдоль трассы от Кольцова в направлении областного центра. Возможно, боевая техника перемещается на Шиловский полигон.

Колонну танков сняли на видео под Новосибирском
Танки даже попадали в ДТП в Новосибирской области

Вечером 27 марта жители Бердска заметили колонну танков, движущуюся в направлении Новосибирска.

Очевидцы прислали в «Курьер. Среда. Бердск» видео движения боевой техники. Насчитали 10 танков. С какой целью боевые машины едут вдоль трассы и куда, пока неизвестно.

Танки перемещаются от наукограда Кольцова. Возможно, в маневрах участвуют курсанты военного института, расположенного в Академгородке. Напомним, что в Новосибирской области расположен Шиловский полигон — на противоположной от Бердска стороне Обского моря. Раньше взрывы во время учений в Шилово сотрясали Бердск.

Автор видео Антон

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От редакции

Куда едут танки?

Аноним, 27 марта 2020 19:43
Больше делать нечего, как бегать снимать, куда поехали танки?
Аноним, 27 марта 2020 20:06
Это не танки, БМП-2.
Жители города, 27 марта 2020 20:26
Они довольно таки часто там ездят,учения есть учения!

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