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Примет туристов после 1 июня Крым.С 28 марта курорты закрыты

19:45 27.03.2020 Фото: Википедии
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Премьер Мишустин подписал новый пакет поручений правительства для сдерживания пандемии коронавируса в России. В частности, будет приостановлена работа санаториев, курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания.

Примет туристов после 1 июня Крым.С 28 марта курорты закрыты
Крым будет готов принимать туристов после 1 июня

Работа курортных объектов массового отдыха с 28 марта до 1 июня текущего года будет приостановлена. Лучше потерять отдыхающих в майские праздники, чем вообще потерять туристический сезон в этом году, прокомментировал в интервью радио Sputnik председатель комиссии по санитарно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новый пакет поручений правительства для сдерживания пандемии коронавируса в России. В частности, будет приостановлена работа санаториев, курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Документ опубликован на сайте кабмина.

Алексей Черняк рассказал radiosputnik.ria.ru, чем будут заниматься курортные объекты в это время.

«На сегодняшний день круглый год работает где-то 1/3 часть объектов, основные объекты – квартиросдатчики и малый и средний бизнес (мини-отели) – работают только в летний период. Неприятности в плане отправки людей в вынужденные отпуска и потеря клиентов неизбежны. Но апрель – обычное начало подготовки к высокому сезону: побелить, покрасить, сделать ремонт, обновить номерной фонд, подготовить пляжные территории. К концу мая это должно завершиться», – рассказал Алексей Черняк.

Большинство туристов заняло выжидательную позицию, рассказал председатель комиссии по санитарно-курортному комплексу и туризму Республики Крым.

«Есть отказы, люди просят вернуть деньги, но продолжаются и бронирования. Большинство людей заняло выжидательную позицию – неимоверное количество людей интересуется. Цены на путевки не вырастут, потому что ценовая политика на высокий сезон устанавливается в феврале и марте, все договора уже заключены», – рассказал Алексей Черняк.

Крым приложит максимум усилий, и как только будет четкая команда, что можно полноценно встречать туристов, сделает это с большим удовольствием, добавил Алексей Черняк.

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От редакции

Как планируете отдыхать летом?

Аноним, 27 марта 2020 22:09
Ааа Крым не наш

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