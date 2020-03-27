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Запретить продажу алкоголя в каникулы из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля хочет «Трезвая Россия»

20:30 27.03.2020 Фото: Википедии
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Врачи из Госдумы поддержали идею — у пьющих во время эпидемии снижается иммунитет. Некоторый думцы выступили против — ограничение торговли спиртным приведет к социальной напряженности, и не поможет борьбе с инфекцией.

Запретить продажу алкоголя в каникулы из за коронавируса с 28 марта по 5 апреля хочет Трезвая Россия
Возможный запрет алкоголя из-за коронавируса разделил Госдуму
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запретить продажу алкоголя в каникулы из за коронавируса с 28 марта по 5 апреля хочет Трезвая Россия

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Идея ограничить или запретить продажу алкоголя в России на время борьбы с коронавирусом, которую предложил глава проекта «Трезвая Россия», разделила депутатов Государственной думы. Своими мнениями поделились с радио Sputnik члены комитета ГД по охране здоровья.

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев хочет, чтобы правительство ввело ограничение или вовсе запретило продажу алкоголя в России на время эпидемии коронавируса в стране. Свое пожелание он отправил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина поддержала эту идею. Она рассказала, почему важно не пить во время эпидемии.

«Хорошее предложение, поскольку у нас люди меры не знают. Борьба с плохими пристрастиями – это очень хорошая борьба. У людей в состоянии опьянения, особенно если организм переживает какое-то вирусное заболевание, снижается иммунитет. Не стоит использовать алкоголь в период распространения инфекции, а еще лучше понять, что россиянам пора стать непьющей нацией», – рассказала депутат Санина.

В России и так действует ряд ограничений на продажу алкоголя. Введение еще больших ограничений, особенно в условиях, когда тысячи людей вынуждены сидеть на карантине, приведет к росту социальной напряженности, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«Во время эпидемии те, кто пил – продолжат пить, а те, кто не пил – не будут пить. Ограничение продажи алкоголя только повысить социальную напряженность. Я считаю, что ограничение на продажу алкоголя –это не мера по борьбе с коронавирусом», – рассказала депутат Соломатина.

Вопрос об ограничении продажи алкоголя возник особенно остро из-за внеочередной выходной недели, которая начинается в России. С 28 марта по 5 апреля россияне официально смогут «побыть дома». Такое решение принял президент Владимир Путин. По его словам, это нужно, чтобы ограничить распространение коронавируса. В большинстве регионов в эту неделю не будут работать кафе, рестораны, парки и прочие развлекательные объекты.

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От редакции

Чем будете заниматься на длинных выходных?

житель Бердска, 27 марта 2020 20:46
Народ против! И так стресс...
Аноним, 27 марта 2020 21:35
Вы - это владельцы сетей пивнушек в многоквартирных домах Бердска? Кому война, а кому мать родная?
Аноним, 27 марта 2020 22:01
Синька однозначно зло. Если ограничат алко в магазинах, начнут с рук торговать. Не рабочее предложение. Да и самогон сейчас гонят очень многие. Да и.... Уважаемые депутаты и сами бухать любят, даже больше чем горячие любимый ими народ. Так что мимо.

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