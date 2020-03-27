Погиб пассажир Toyota из Омска в ДТП с Nissan на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Он скончался в больнице. 20-летний водитель «Тойоты», выезжавший с второстепенной дороги на трассу Р-254 и допустивший смертельное столкновение, получил травмы ребер и руки.

«Тойота» выежала на трассу с прилегающей дороги

В Каргатском районе произошло ДТП с гибелью человека, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в пятницу.

Сегодня, 27 марта, около 7.40 в Каргатском районе на 1282-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Тойота», следовавший по прилегающей дороге со стороны Каргата в направлении с. Форпост — Каргат, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска.

В результате полученных в ДТП травм в медицинском учреждении скончался 34-летний пассажир «Тойоты», житель Омска. Водитель этого же автомобиля получил травмы ребер и руки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.