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Погиб пассажир Toyota из Омска в ДТП с Nissan на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

20:15 27.03.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Он скончался в больнице. 20-летний водитель «Тойоты», выезжавший с второстепенной дороги на трассу Р-254 и допустивший смертельное столкновение, получил травмы ребер и руки.

Погиб пассажир Toyota из Омска в ДТП с Nissan на трассе Иртыш в Новосибирской области
«Тойота» выежала на трассу с прилегающей дороги

В Каргатском районе произошло ДТП с гибелью человека, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в пятницу.

Сегодня, 27 марта, около 7.40 в Каргатском районе на 1282-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Тойота», следовавший по прилегающей дороге со стороны Каргата в направлении с. Форпост — Каргат, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по трассе со стороны Омска в направлении Новосибирска.

В результате полученных в ДТП травм в медицинском учреждении скончался 34-летний пассажир «Тойоты», житель Омска. Водитель этого же автомобиля получил травмы ребер и руки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Погиб пассажир Toyota из Омска в ДТП с Nissan на трассе Иртыш в Новосибирской области

«Ниссан» ехал со стороны Омска в Новосибирск

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