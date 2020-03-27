27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Полыхал рейсовый автобус с пассажирами в Искитиме

20:45 27.03.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Люди смогли эвакуироваться сами из общественного транспорта. Водителю удалось потушить пожар. Но огонь уничтожил моторный отсек. На происшествие выезжали две пожарные машины.

Полыхал рейсовый автобус с пассажирами в Искитиме
Произошло возгорание в моторном отсеке рейсового автобуса

Пожар в рейсовом автобусе произошел в Искитиме утром в пятницу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 марта в 8:29 в Искитиме произошло возгорание в моторном отсеке рейсового автобуса. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек. Пожар водитель общественного транспорта ликвидировал до прибытия пожарной охраны.

-Из автобуса самостоятельно эвакуировались 7 человек, пострадавших нет. На ликвидацию последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Старые автобусы пора менять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке
22:04 27-03-2020
Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке
Отменяет все полеты с 1 апреля лоукостер "Победа"
22:00 27-03-2020
Отменяет все полеты с 1 апреля лоукостер
Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом
21:48 27-03-2020
Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом
Льготные кредиты для бизнеса, кредит на зарплату под 0%, отсрочка аренды: как помогут предпринимателям в России 1
21:45 27-03-2020
Льготные кредиты для бизнеса, кредит на зарплату под 0%, отсрочка аренды: как помогут предпринимателям в России
Это настоящая война: у пациента острый респираторный синдром, а у вас нет аппарата ИВЛ, и он умирает! Врачи Испании кричат о помощи 1
21:32 27-03-2020
Это настоящая война: у пациента острый респираторный синдром, а у вас нет аппарата ИВЛ, и он умирает! Врачи Испании кричат о помощи
Сколько будет стоить неделя простоя и каникул для экономики России?
21:30 27-03-2020
Сколько будет стоить неделя простоя и каникул для экономики России?
БердскРинулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные Бердска 11
21:28 27-03-2020
Ринулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные Бердска
769 больных COVID-19 заболели в Испании за 27 марта. Всего умерло почти 5000 испанцев
21:25 27-03-2020
769 больных COVID-19 заболели в Испании за 27 марта. Всего умерло почти 5000 испанцев
Заразился коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон 2
21:15 27-03-2020
Заразился коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон
БердскУчиться летом из-за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска 3
21:10 27-03-2020
Учиться летом из-за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска