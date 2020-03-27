Полыхал рейсовый автобус с пассажирами в Искитиме

Люди смогли эвакуироваться сами из общественного транспорта. Водителю удалось потушить пожар. Но огонь уничтожил моторный отсек. На происшествие выезжали две пожарные машины.

Произошло возгорание в моторном отсеке рейсового автобуса

Пожар в рейсовом автобусе произошел в Искитиме утром в пятницу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 марта в 8:29 в Искитиме произошло возгорание в моторном отсеке рейсового автобуса. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек. Пожар водитель общественного транспорта ликвидировал до прибытия пожарной охраны.

-Из автобуса самостоятельно эвакуировались 7 человек, пострадавших нет. На ликвидацию последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.