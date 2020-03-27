Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке

Из-за малозначительного повода в Пензенской области причинены телесные повреждения различной степени тяжести 21 местному жителю. Один из потерпевших от полученных ранений скончался в больнице. Кроме того, повреждено несколько автомобилей.

Дело о погромах в Чемодановке направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, обвиняемых в массовых беспорядках, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ («организация и участие в массовых беспорядках»), а также ч. 1 ст.105 УК РФ («убийство») и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («покушение на убийство»).

По версии следствия, 13 июня 2019 года в вечернее время группа лиц, находясь на территории села Чемодановка, используя малозначительный повод, совершила массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами и применением предметов, представляющих опасность для окружающих. В результате противоправных действий причинены телесные повреждения различной степени тяжести 21 местному жителю. Один из потерпевших от полученных ранений скончался в медицинском учреждении. Кроме того, повреждено несколько автомобилей.

По ходатайству следствия судом в отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.