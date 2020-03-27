Не выявлено новых случаев заражения коронавирусом за 27 марта в Новосибирской области. Всего 5 заболевших

В детскую больницу №3 Новосибирска за сутки поступило 4 ребенка с легкими признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Под медицинским наблюдением в регионе находится 5229 человек.

Новых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области нет

По данным оперативного штаба по состоянию на 18.00 пятницы, 27 марта, в Новосибирской области пять пациентов с коронавирусом. Новых случаев за прошедшие сутки не выявлено.

55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 20 человек тесты на коронавирус пока не готовы. У 30 человек результаты – отрицательные. По-прежнему в регионе выявлено 5 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Последнего заболевшего установили 20 марта.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 4 ребенка с легкими признаками ОРВИ, все они недавно вернулись из Таиланда. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 11 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирус. Все они в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением находится 5229 человек. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Снят с наблюдения в настоящий момент 1481 житель региона.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом заболели 2464 человека. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 56 человек.