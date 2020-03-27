Кремль подтвердил: Нашли коронавирус в администрации Путина

По словам пресс-секретаря президента, заболевший не контактировал с Владимиром Путиным. В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», ‒ сказал Песков журналистам (отвечая на уточняющие вопросы, он сказал, что речь идет об одном случае). В связи с этим принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь, передают «Ведомости».

Ранее источники сообщали, что при первичном тестировании у одного или двух сотрудников администрации президента России был выявлен коронавирус. Официального подтверждения информации не было.

В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве ‒ 703. По данным Роспотребнадзора, около 20% от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими.