Заразился коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон

У него проявились слабые симптомы: повышенная температура и кашель. И теперь он работает дома. В Великобритании зафиксировано более 9,5 тысячи случаев заболевания, 463 человека скончались.

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. По его словам, у него проявились слабые симптомы: повышенная температура и кашель.

«По рекомендации главного санитарного врача я прошел тесты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался», — сказал премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Как отметил пресс-секретарь канцелярии премьера, симптомы проявились у Джонсона накануне, после чего он прошел тест в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Джонсон, в свою очередь, поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто ведет борьбу с коронавирусом. Он также призвал соблюдать меры, предписанные медиками, передает РИА новости.

«Спасибо всем, кто делает то, что делаю я, — работает из дома, чтобы остановить распространение вируса от дома к дому. Это путь, следуя которому мы собираемся победить, и победить это вместе. Оставайтесь дома, защитите Национальную службу здравоохранения и спасите жизни», — обратился глава правительства к британцам.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел принц Чарльз, прямой наследник британского престола. Заболевание у него протекает в слабой форме, он вместе с супругой находится в самоизоляции дома в Шотландии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.

В Великобритании зафиксировано более 9,5 тысячи случаев заболевания, 463 человека скончались.