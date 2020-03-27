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Заболел коронавиурсом солист Rammstein Тилль Линдеманн. 10 дней назад на его концерте были сотни жителей Новосибирска

21:07 27.03.2020 Фото: ru.wikipedia.org/
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Группа Lindemann со 2 марта находилась в российском туре — дуэт выступал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и 15 марта дал два концерта в Москве. 17 марта он дал концерт в Новосибирске.

Заболел коронавиурсом солист Rammstein Тилль Линдеманн. 10 дней назад на его концерте были сотни жителей Новосибирска
Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн был гoспитализирован в Берлине, позднее у него выявили коронавирус, угрозы для жизни нет. Об этом пишет в пятницу газета Bild со ссылкой на собственные источники. Подтверждения от группы не поступало, перевел ТАСС.
По данным СМИ, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. Медики диагностировали у него воспаление легких, тест на коронавирус oказался положительным. Ввиду этих обстоятельств было решено поместить его на карантин в отделение интенсивной терапии одной из берлинских клиник. Bild пишет, что на определенном этапе его состояние было столь серьезным, что «была угроза жизни». В статье не уточняется, когда именно у артиста появились симптомы.

Группа Lindemann со 2 марта находилась в российском туре — дуэт выступал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и 15 марта дал два концерта в Москве.

10 дней назад, 17 марта, на его концерте были сотни жителей Новосибирска

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