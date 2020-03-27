Льготные кредиты для бизнеса, кредит на зарплату под 0%, отсрочка аренды: как помогут предпринимателям в России

Говоря о других решениях, которые прорабатываются, премьер Михаил Мишустин назвал продление моратория на плановые проверки бизнеса, который пока действует лишь до конца 2020 года.

Мишустин: государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу

Государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложившихся сложных условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

«Хочу подчеркнуть, что государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу», — сказал он, отметив, что пандемия коронавируса «не лучшим образом сказывается на положении бизнеса».

«Сегодня, вместо того, чтобы обсуждать его развитие, мы проводим по сути антикризисное совещание, будем вырабатывать меры по защите малого и среднего предпринимательства», — добавил премьер.

Глава кабмина напомнил, что в своем обращении к гражданам в связи с пандемией президент России Владимир Путин особое внимание уделил именно поддержке малого и среднего предпринимательства. По словам Мишустина, МСП является важнейшей составляющей экономики России, призвав участников правкомиссии «подробно погружаться в проблемы предпринимательского сообщества, понимать, с какими трудностями сталкивается бизнес».

«Только так можно сделать поддержку государства более эффективной, помочь в развитии малого и среднего предпринимательства», — добавил он.

По словам Мишустина, «последние события развивались по негативному сценарию», власти РФ были вынуждены ввести ограничительные меры, в том числе в отношении ряда компаний МСП, «чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции». Глава кабмина добавил, что «в рамках утвержденного плана первоочередных мероприятий поддержка МСП выделена в отдельный блок работы правительства».

Отсрочка арендной платы

Правительство России прорабатывает возможность отсрочки взимания арендных платежей с предприятий малого и среднего бизнеса за использование площадей в коммерческом фонде, в том числе в торговых центрах, заявил Михаил Мишустин.

«Решение на стадии проработки — это отсрочка арендной платы не только для государственного имущества, но и для коммерческой площади в торговых центрах, — отметил он. — Думаю, это было бы хорошим подспорьем арендаторам».

По словам премьера, правительство РФ также обсуждает вопросы лицензирования интернет-агрегаторов продажи лекарств и автоматического продления разрешительных документов в условиях ситуации, связанной с пандемией коронавируса. «Рассматриваются инициативы, в том числе лицензирование агрегаторов онлайн-продажи лекарств, перенос госзакупок у малого и среднего бизнеса, которые планировались во втором полугодии 2020 года, на более ранний срок и автоматическое продление действия различных разрешительных документов», — сказал он.

Говоря о других решениях, которые прорабатываются, он назвал продление моратория на плановые проверки бизнеса, который пока действует лишь до конца 2020 года. «Учитывая нынешнюю ситуацию, мы продлим надзорные каникулы», — сказал глава кабмина. По его словам, это не коснется вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан, передает ТАСС.

Лицензирование интернет-агрегаторов продажи лекарств

Правительство РФ обсуждает вопросы лицензирования интернет-агрегаторов продажи лекарств и автоматического продления разрешительных документов в условиях пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр.

«Рассматриваются инициативы, в том числе лицензирование агрегаторов онлайн-продажи лекарств, перенос госзакупок у малого и среднего бизнеса, которые планировались во втором полугодии 2020 года, на более ранний срок, и автоматическое продление действия различных разрешительных документов», — сказал он.

Говоря о других решениях, которые прорабатываются, он назвал продление моратория на плановые проверки бизнеса, который пока действует лишь до конца 2020 года. «Учитывая нынешнюю ситуацию, мы продлим надзорные каникулы», — сказал глава кабмина. По его словам, это не коснется вопросов, связанных с безопасностью и здоровьем граждан.

Первые льготные кредиты

Михаил Мишустин поставил в пятницу задачу обеспечить выдачу первых льготных займов для малого и среднего бизнеса уже на следующей неделе.

«Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработных плат сотрудникам, — сказал Мишустин. — <…> Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе».

Председатель правительства отметил, что первый вице-премьер Андрей Белоусов «в полевых условиях встречался с бизнесом» и проработал с предпринимателями все элементы нового инструмента. По его словам, главное условие для получения такого кредита заключается в сохранении численности работников. «Если начнутся необоснованные увольнения, то, соответственно, процентная ставка будет увеличиваться», — заверил премьер.

Глава кабмина также напомнил о принятом решении пролонгировать на шесть месяцев кредиты, выданные на особых льготных условиях, при которых 2/3 процентной ставки берут на себя федеральный бюджет и банки, а 1/3 платит сам заемщик.

Говоря о нефинансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, Мишустин рассказал, что было принято решение о полугодовом моратории на банкротство. Кроме того, были предусмотрены существенные изменения в законодательство о госзакупках, которые будут действовать до конца 2020 года. «Если поставщик не сможет закрыть контракт из-за обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией, то сроки его исполнения могут быть откорректированы, а штрафы и санкции применяться не будут», — подчеркнул премьер.

Глава правительства призвал экономический блок правительства поддержать небольшие предприятия и создать стимулы для их будущего развития. «Мы хотим, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнеров, а сотрудники — рабочие места и уверенность в завтрашнем дне», — заключил Мишустин.

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса



Требования для подключения к программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса будут существенно упрощены, заявил Михаил Мишустин.

«Мы расширим кредитные продукты, которые уже были созданы для небольших компаний, и для этого существенно упростим требования для подключения к программе льготного кредитования, разрешим рефинансировать не только займы, но и инвестиции <…>», — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ напомнил также о других мерах поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Среди них — отсрочка по всем налогам, кроме НДС, снижение страховых взносов и так далее. «Вчера на заседании правительства мы одобрили пакет таких мер и уже внесли его в Государственную думу», — сказал Мишустин. Кроме того, продолжил премьер, будет введен мораторий до конца этого года на начисление штрафов, а «если они уже были начислены, то, начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года». «Рассчитываем, что одновременное снижение налоговых платежей и двукратное сокращение страховых взносов поможет сохранить уровень занятости и в целом поддержит бизнес», — отметил премьер.

Именно снижение налога на труд (страховых взносов), о котором, помимо прочего, объявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта, стало, по мнению Мишустина, одной из основных мер поддержки. «По этой теме нам особенно важно напрямую общаться с бизнесом», — считает премьер.

Кроме того, как напомнил Мишустин, ряд мер, направленных на сохранение уровня кредитования малого и среднего бизнеса, принял Банк России.