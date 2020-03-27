769 больных COVID-19 заболели в Испании за 27 марта. Всего умерло почти 5000 испанцев

Сегодня отмечен 7871 новый случай, обще число достигло 64 059. Сегодня прирост оказался меньше, чем в предыдущие дни, — 14%, заявил Фернандо Симон, директор центра по ЧС в сфере здравоохранения.

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В Испании за минувшие сутки умерли 769 больных COVID-19, общее число скончавшихся превышает 4800 человек: таковы последние официальные данные. По ежедневному приросту заболевших и умерших эта страна сейчас первая в мире, пишет https://ru.euronews.com

В то же время власти Испании говорят об общей тенденции к снижению числа новых случаев: пик эпидемии или близок, или вовсе уже пройден.



«Сегодня отмечен 7871 новый случай, обще число достигло 64 059. Сегодня прирост оказался меньше, чем в предыдущие дни, — 14%. Так что сохраняется тенденция к замедлению роста. Сегодняшние цифры — самые низкие за 15 дней».

Как и во многих других странах, Испании не хватает оборудования, коек, а самое главное — врачей. Каждый восьмой заболевший — сотрудник медицинского учреждения. Мадрид обнародовал планы привлечь к работе около 200 иностранных медиков, которые живут в Испании.

На этом фоне газета «Паис» опубликовала в пятницу аналитическую статью, согласно которой общее число заражённых может достигать полумиллиона: по словам авторов, официальная статистика сильно недооценивает количество тех, у кого спитомы лёгкие или их вовсе нет. Соответственно, смертность от COVID-19 выглядит не такой угрожающей: не более 2%.

Эти выкладки, по словам авторов, справедливы не только для Испании.