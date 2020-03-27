27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом

21:48 27.03.2020 Фото: Википедии
0

Коронавирус также диагностировали у контактировавшей с умершим россиянки 48 лет. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, она в изоляции.Всего на Кубе больны коронавирусом 67 человек.

Скончался от коронавируса 45 летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом
На Кубе россиянин умер от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончался от коронавируса 45 летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом

Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетомРинулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные БердскаЕщё 187 новостей

На Кубе от коронавируса умер гражданин России, сообщили в Минздраве карибского государства. Как уточнили в ведомстве, 45-летнего мужчину ранее госпитализировали в «критически-стабильном состоянии», он страдал сахарным диабетом и находился на искусственной вентиляции легких. Умершему пациенту было 45 лет. Он страдал от сахарного диабета 2-го типа. Он умер от осложнений, вызванных заражением COVID-19, передает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта. Его госпитализировали, но состояние его здоровья было тяжелым.

Коронавирус также диагностировали у контактировавшей с умершим россиянки 48 лет. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, она в изоляции.

Ранее заболевание подтвердили у еще одной гражданки России в возрасте 60 лет, ее состояние также удовлетворительное.
Всего на Кубе больны коронавирусом 67 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасно ехать за границу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке
22:04 27-03-2020
Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке
Отменяет все полеты с 1 апреля лоукостер "Победа"
22:00 27-03-2020
Отменяет все полеты с 1 апреля лоукостер
Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом
21:48 27-03-2020
Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом
Льготные кредиты для бизнеса, кредит на зарплату под 0%, отсрочка аренды: как помогут предпринимателям в России 1
21:45 27-03-2020
Льготные кредиты для бизнеса, кредит на зарплату под 0%, отсрочка аренды: как помогут предпринимателям в России
Это настоящая война: у пациента острый респираторный синдром, а у вас нет аппарата ИВЛ, и он умирает! Врачи Испании кричат о помощи 1
21:32 27-03-2020
Это настоящая война: у пациента острый респираторный синдром, а у вас нет аппарата ИВЛ, и он умирает! Врачи Испании кричат о помощи
Сколько будет стоить неделя простоя и каникул для экономики России?
21:30 27-03-2020
Сколько будет стоить неделя простоя и каникул для экономики России?
БердскРинулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные Бердска 11
21:28 27-03-2020
Ринулись толпами в Центр занятости за пособием от Путина в 12 130 рублей безработные Бердска
769 больных COVID-19 заболели в Испании за 27 марта. Всего умерло почти 5000 испанцев
21:25 27-03-2020
769 больных COVID-19 заболели в Испании за 27 марта. Всего умерло почти 5000 испанцев
Заразился коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон 2
21:15 27-03-2020
Заразился коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон
БердскУчиться летом из-за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска 2
21:10 27-03-2020
Учиться летом из-за продленных до 12 апреля каникул придется школьникам Бердска