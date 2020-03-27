Скончался от коронавируса 45-летний россиянин на Кубе. Он страдал сахарным диабетом

Коронавирус также диагностировали у контактировавшей с умершим россиянки 48 лет. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, она в изоляции.Всего на Кубе больны коронавирусом 67 человек.

На Кубе россиянин умер от коронавируса

На Кубе от коронавируса умер гражданин России, сообщили в Минздраве карибского государства. Как уточнили в ведомстве, 45-летнего мужчину ранее госпитализировали в «критически-стабильном состоянии», он страдал сахарным диабетом и находился на искусственной вентиляции легких. Умершему пациенту было 45 лет. Он страдал от сахарного диабета 2-го типа. Он умер от осложнений, вызванных заражением COVID-19, передает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе издание сообщило, что заражение новым коронавирусом выявили у россиянина, прибывшего на Кубу из Франции. Он прибыл на Кубу 12 марта из Франции. Симптомы заражения у него появились 20 марта. Его госпитализировали, но состояние его здоровья было тяжелым.

Коронавирус также диагностировали у контактировавшей с умершим россиянки 48 лет. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, она в изоляции.

Ранее заболевание подтвердили у еще одной гражданки России в возрасте 60 лет, ее состояние также удовлетворительное.

Всего на Кубе больны коронавирусом 67 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.