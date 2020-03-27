Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 27 марта в Бердске, заявила главврач Бердска

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда. Обращение Аллы Дробинской к бердчанам.

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Мониторинг за контакными жителями, которые прилетел из стран, входящих в список неблагоприятных по короновирусной инфекции в городе Бердске обеспечивают специалисты взрослых и детских участковых служб. Два раза в день специалисты направляют актуальную информацию в Роспотребнадзор по городу Бердску и министрерство здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда.

Если у прибывших лиц наблюдаются проявления ОРВИ, то они сразу же направляются в г. Новосибирск, взрослые переводятся в ГБУЗ НСО «Городскую клиническую инфекционную больницу №1», а дети в ГБУЗ НСО «Клиническую инфекционную детскую больницу №3». За весь период наблюдения из Бердска в область были направлены 3 человека, состояние этих пациентов удовлетворительное.

Сегодня среди жителей города Бердска нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Любая другая информация является ложной.

Для контактных лиц в Бердске соблюдаются все необходимые требования: выдаются больничные листы, вводится режим самоизоляции, дважды в день специалистами-медиками осуществляется контроль температуры и самочувствия граждан.

Ситуация также требует мониторинга пациентов в возрастном контингенте старше 60 лет, находящихся в контакте с недавно прилетевшими. На сегодняшний день под наблюдением находятся два таких человека. Сотрудники полиции проводят проверки в рамках действующего законодательства по соблюдению требований для пациентов, которые находятся на карантине, под домашним наблюдением в течение 14 дней! Рекомендовано находиться дома и не контактировать с другими лицами. Это жесткое требование необходимо выполнять!!

Пациенты в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистых и дыхательных путей, находятся под особым наблюдение медиков, так как относятся к самой высокой категории риска. На территории РФ зарегистрировано два случая летальных исходов, и оба случая связаны с тем, что у пациентов была сопутствующая патология и возрастной порог превышал 60 лет.

В соответствии с Указом президента РФ на сегодняшний день рекомендовано всем жителям находиться в домашних условиях, максимально ограничить все контакты. Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 короновирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная или уголовная ответственность.

Анализируя сценарий распространения короновирусной инфекции в странах с критической ситуацией, на сегодняшний день самым действенным средством профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции является самоизоляция.В сложившейся ситуации самое главное — это находиться дома, и переждать пик заболеваемости, исключив все контакты.

Данный вирус неустойчив к обработке любыми дезинфекционными средствами: жирорастворимым, спирторастворимыми, хлорсодержащими и к ультрофиолетовому излучению. Поэтому следует соблюдать элементарные меры профилактики: обрабатывать поверхности, проветривать помещения, проводить обработку бактерицидными лампами, как можно чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах, при скоплении большого количества людей, в транспорте и т.д. носить маски, меняя их каждые 2 часа. Можно использовать марлевые 4-5 слойные маски.

Сейчас основная задача каждого человека, это отнестись к ситуации серьезно и принять все профилактические и ограничительные меры.

В период до 3 апреля по всем профилям деятельности БЦГБ будет оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Уважаемые бердчане! Обращаем ваше внимание, что на фоне сложившейся обстановки в СМИ, месенджерах и социальных сетях распространяется множество фейковых новостей, которые создают панику среди населения Не доверяйте анонимным и неподтвержденным данным. Следите за новостями на официальных ресурсах

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Мониторинг за контакными жителями, которые прилетел из стран, входящих в список неблагоприятных по короновирусной инфекции в городе Бердске обеспечивают специалисты взрослых и детских участковых служб. Два раза в день специалисты направляют актуальную информацию в Роспотребнадзор по городу Бердску и министрерство здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда.

Если у прибывших лиц наблюдаются проявления ОРВИ, то они сразу же направляются в г. Новосибирск, взрослые переводятся в ГБУЗ НСО «Городскую клиническую инфекционную больницу №1», а дети в ГБУЗ НСО «Клиническую инфекционную детскую больницу №3». За весь период наблюдения из Бердска в область были направлены 3 человека, состояние этих пациентов удовлетворительное.

Сегодня среди жителей города Бердска нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Любая другая информация является ложной.

Для контактных лиц в Бердске соблюдаются все необходимые требования: выдаются больничные листы, вводится режим самоизоляции, дважды в день специалистами-медиками осуществляется контроль температуры и самочувствия граждан.

Ситуация также требует мониторинга пациентов в возрастном контингенте старше 60 лет, находящихся в контакте с недавно прилетевшими. На сегодняшний день под наблюдением находятся два таких человека. Сотрудники полиции проводят проверки в рамках действующего законодательства по соблюдению требований для пациентов, которые находятся на карантине, под домашним наблюдением в течение 14 дней! Рекомендовано находиться дома и не контактировать с другими лицами. Это жесткое требование необходимо выполнять!!

Пациенты в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистых и дыхательных путей, находятся под особым наблюдение медиков, так как относятся к самой высокой категории риска. На территории РФ зарегистрировано два случая летальных исходов, и оба случая связаны с тем, что у пациентов была сопутствующая патология и возрастной порог превышал 60 лет.

В соответствии с Указом президента РФ на сегодняшний день рекомендовано всем жителям находиться в домашних условиях, максимально ограничить все контакты. Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 короновирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная или уголовная ответственность.

Анализируя сценарий распространения короновирусной инфекции в странах с критической ситуацией, на сегодняшний день самым действенным средством профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции является самоизоляция.В сложившейся ситуации самое главное — это находиться дома, и переждать пик заболеваемости, исключив все контакты.

Данный вирус неустойчив к обработке любыми дезинфекционными средствами: жирорастворимым, спирторастворимыми, хлорсодержащими и к ультрофиолетовому излучению. Поэтому следует соблюдать элементарные меры профилактики: обрабатывать поверхности, проветривать помещения, проводить обработку бактерицидными лампами, как можно чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах, при скоплении большого количества людей, в транспорте и т.д. носить маски, меняя их каждые 2 часа. Можно использовать марлевые 4-5 слойные маски.

Сейчас основная задача каждого человека, это отнестись к ситуации серьезно и принять все профилактические и ограничительные меры.

В период до 3 апреля по всем профилям деятельности БЦГБ будет оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Уважаемые бердчане! Обращаем ваше внимание, что на фоне сложившейся обстановки в СМИ, месенджерах и социальных сетях распространяется множество фейковых новостей, которые создают панику среди населения Не доверяйте анонимным и неподтвержденным данным. Следите за новостями на официальных ресурсах.