27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 27 марта в Бердске, заявила главврач Бердска

22:33 27.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 0

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда. Обращение Аллы Дробинской к бердчанам.

Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 27 марта в Бердске, заявила главврач Бердска
Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Мониторинг за контакными жителями, которые прилетел из стран, входящих в список неблагоприятных по короновирусной инфекции в городе Бердске обеспечивают специалисты взрослых и детских участковых служб. Два раза в день специалисты направляют актуальную информацию в Роспотребнадзор по городу Бердску и министрерство здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда.

Если у прибывших лиц наблюдаются проявления ОРВИ, то они сразу же направляются в г. Новосибирск, взрослые переводятся в ГБУЗ НСО «Городскую клиническую инфекционную больницу №1», а дети в ГБУЗ НСО «Клиническую инфекционную детскую больницу №3». За весь период наблюдения из Бердска в область были направлены 3 человека, состояние этих пациентов удовлетворительное.

Сегодня среди жителей города Бердска нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Любая другая информация является ложной.

Для контактных лиц в Бердске соблюдаются все необходимые требования: выдаются больничные листы, вводится режим самоизоляции, дважды в день специалистами-медиками осуществляется контроль температуры и самочувствия граждан.

Ситуация также требует мониторинга пациентов в возрастном контингенте старше 60 лет, находящихся в контакте с недавно прилетевшими. На сегодняшний день под наблюдением находятся два таких человека. Сотрудники полиции проводят проверки в рамках действующего законодательства по соблюдению требований для пациентов, которые находятся на карантине, под домашним наблюдением в течение 14 дней! Рекомендовано находиться дома и не контактировать с другими лицами. Это жесткое требование необходимо выполнять!!

Пациенты в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистых и дыхательных путей, находятся под особым наблюдение медиков, так как относятся к самой высокой категории риска. На территории РФ зарегистрировано два случая летальных исходов, и оба случая связаны с тем, что у пациентов была сопутствующая патология и возрастной порог превышал 60 лет.

В соответствии с Указом президента РФ на сегодняшний день рекомендовано всем жителям находиться в домашних условиях, максимально ограничить все контакты. Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 короновирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная или уголовная ответственность.

Анализируя сценарий распространения короновирусной инфекции в странах с критической ситуацией, на сегодняшний день самым действенным средством профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции является самоизоляция.В сложившейся ситуации самое главное — это находиться дома, и переждать пик заболеваемости, исключив все контакты.

Данный вирус неустойчив к обработке любыми дезинфекционными средствами: жирорастворимым, спирторастворимыми, хлорсодержащими и к ультрофиолетовому излучению. Поэтому следует соблюдать элементарные меры профилактики: обрабатывать поверхности, проветривать помещения, проводить обработку бактерицидными лампами, как можно чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах, при скоплении большого количества людей, в транспорте и т.д. носить маски, меняя их каждые 2 часа. Можно использовать марлевые 4-5 слойные маски.

Сейчас основная задача каждого человека, это отнестись к ситуации серьезно и принять все профилактические и ограничительные меры.

В период до 3 апреля по всем профилям деятельности БЦГБ будет оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Уважаемые бердчане! Обращаем ваше внимание, что на фоне сложившейся обстановки в СМИ, месенджерах и социальных сетях распространяется множество фейковых новостей, которые создают панику среди населения Не доверяйте анонимным и неподтвержденным данным. Следите за новостями на официальных ресурсах

Главный врач ГБУЗ НСО «БЦГБ» Алла Дробинская рассказала о мерах профилактики и ситуации по короновирусной инфекции в городе

Мониторинг за контакными жителями, которые прилетел из стран, входящих в список неблагоприятных по короновирусной инфекции в городе Бердске обеспечивают специалисты взрослых и детских участковых служб. Два раза в день специалисты направляют актуальную информацию в Роспотребнадзор по городу Бердску и министрерство здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день под наблюдением медиков Бердской центральной городской больницы находятся 129 горожан, из них 10 детей и 11 взрослых недавно прилетевших из Вьетнама и Тайланда.

Если у прибывших лиц наблюдаются проявления ОРВИ, то они сразу же направляются в г. Новосибирск, взрослые переводятся в ГБУЗ НСО «Городскую клиническую инфекционную больницу №1», а дети в ГБУЗ НСО «Клиническую инфекционную детскую больницу №3». За весь период наблюдения из Бердска в область были направлены 3 человека, состояние этих пациентов удовлетворительное.

Сегодня среди жителей города Бердска нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Любая другая информация является ложной.

Для контактных лиц в Бердске соблюдаются все необходимые требования: выдаются больничные листы, вводится режим самоизоляции, дважды в день специалистами-медиками осуществляется контроль температуры и самочувствия граждан.

Ситуация также требует мониторинга пациентов в возрастном контингенте старше 60 лет, находящихся в контакте с недавно прилетевшими. На сегодняшний день под наблюдением находятся два таких человека. Сотрудники полиции проводят проверки в рамках действующего законодательства по соблюдению требований для пациентов, которые находятся на карантине, под домашним наблюдением в течение 14 дней! Рекомендовано находиться дома и не контактировать с другими лицами. Это жесткое требование необходимо выполнять!!

Пациенты в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистых и дыхательных путей, находятся под особым наблюдение медиков, так как относятся к самой высокой категории риска. На территории РФ зарегистрировано два случая летальных исходов, и оба случая связаны с тем, что у пациентов была сопутствующая патология и возрастной порог превышал 60 лет.

В соответствии с Указом президента РФ на сегодняшний день рекомендовано всем жителям находиться в домашних условиях, максимально ограничить все контакты. Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №66 короновирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За нарушение режима самоизоляции, определенного постановлением эпидемиологической службы, может наступить административная или уголовная ответственность.

Анализируя сценарий распространения короновирусной инфекции в странах с критической ситуацией, на сегодняшний день самым действенным средством профилактики предотвращения распространения коронавирусной инфекции является самоизоляция.В сложившейся ситуации самое главное — это находиться дома, и переждать пик заболеваемости, исключив все контакты.

Данный вирус неустойчив к обработке любыми дезинфекционными средствами: жирорастворимым, спирторастворимыми, хлорсодержащими и к ультрофиолетовому излучению. Поэтому следует соблюдать элементарные меры профилактики: обрабатывать поверхности, проветривать помещения, проводить обработку бактерицидными лампами, как можно чаще мыть и обрабатывать руки антисептиком, в общественных местах, при скоплении большого количества людей, в транспорте и т.д. носить маски, меняя их каждые 2 часа. Можно использовать марлевые 4-5 слойные маски.

Сейчас основная задача каждого человека, это отнестись к ситуации серьезно и принять все профилактические и ограничительные меры.

В период до 3 апреля по всем профилям деятельности БЦГБ будет оказывать только экстренную и неотложную помощь.

Уважаемые бердчане! Обращаем ваше внимание, что на фоне сложившейся обстановки в СМИ, месенджерах и социальных сетях распространяется множество фейковых новостей, которые создают панику среди населения Не доверяйте анонимным и неподтвержденным данным. Следите за новостями на официальных ресурсах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы себя бережете?

Аноним, 27 марта 2020 22:48
Вирус пока себя никак не проявляет, как только один попадет в реанимацию, то следом пойдет вал и тогда будете, как Испанцы сортировать кому туда, а кому остаться.
Вот есть у нас в городе один интересный объект это 2 баня может подойти, для временного госпиталя, для тех кого надо принудительно закрыть на карантин.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВылетевшая из колеи автоледи и влетевшая в Lexus на ул.Красноармейской требует 70 тыс рублей с УЖКХ Бердска в суде 2
23:00 27-03-2020
Вылетевшая из колеи автоледи и влетевшая в Lexus на ул.Красноармейской требует 70 тыс рублей с УЖКХ Бердска в суде
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 77
22:33 27-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскНе верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 27 марта в Бердске, заявила главврач Бердска 1
22:33 27-03-2020
Не верьте лжи: Никто не болеет коронавирусом на 27 марта в Бердске, заявила главврач Бердска
Вслед за коронавирусом Китай охватит эпидемия хантавируса? 2
22:32 27-03-2020
Вслед за коронавирусом Китай охватит эпидемия хантавируса?
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
22:22 27-03-2020
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
Третий человек умер от коронавируса в России 4
22:16 27-03-2020
Третий человек умер от коронавируса в России
БердскНе допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская 9
22:16 27-03-2020
Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская
БердскCOVID-19:Принимают отдыхающих и гостей санатории Бердска. Но требуют сведения о поездах в Москву и за границу 3
22:12 27-03-2020
COVID-19:Принимают отдыхающих и гостей санатории Бердска. Но требуют сведения о поездах в Москву и за границу
Закрой рот! И нос! Как правильно чихать и кашлять? 1
22:06 27-03-2020
Закрой рот! И нос! Как правильно чихать и кашлять?
Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке
22:04 27-03-2020
Судят сразу 28 человек за погромы и убийства во время массовых беспорядков в Чемодановке