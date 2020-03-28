Смерть: кот встречает хозяина в загробном мире? Правда ли, что кошки помогают людям на том свете?

Если же хозяин взял кота на руки и тот начинает принюхиваться, значит у человека проблемы со здоровьем.

Приметы гласят: кошки приносят в дом достаток и счастье

Правда ли, что кошки помогают людям на том свете, этим вопросом интересуются многие любители домашних животных. Коты живут с людьми очень давно, поэтому с ними связано множество примет и суеверий. Рассмотрим самые интересные из них.

На протяжении всего времени совместного существования люди наблюдали за этими усатыми и хвостатыми созданиями и делали соответственные выводы относительно их поведения, которые потом превратились в приметы.

Приметы говорят: что коты способны избавлять людей от недугов

Как утверждают ученые, домашние питомцы, то есть коты, способны избавить своего хозяина от некоторых недугов, а также предупредить о болезни. Наблюдая за своим четырёхлапым любимцем, можно заметить, что он обладает отличным слухом и нюхом, а также у него великолепно развитое чутье. К примеру, когда кто-то подходит к дому, в котором обитает кот, животное это обязательно почувствует. Все эти качества наверняка пригодятся пушистому созданию как в этом, так и на том свете, чтобы помогать своему хозяину, во избежание многих неприятностей и опасностей, которые его будут подстерегать.

Бывали в жизни неоднократные случаи, когда кот спасал жизнь своим хозяевам, так как животное чувствовало, что в дом ночью проник угарный дым или газ, и будило своими криками обитателей дома. Недаром некоторые считают домашних питомцев нашими ангелами-хранителями. Говорят, когда кошка улеглась рядом с хозяином на кровать, то ему в таком случае не стоит бояться злых духов и нечисти, так как животное их отгоняет и сон оберегает.

Согласно приметам, если уличный кот зашёл в дом без приглашения, то это означает, что животное отведет беду и привлечёт в жилище удачу. В таком случае котика надо покормить и приласкать, а оптимальным вариантом будет, если люди пожалеют животное и оставят его у себя жить.

Приметы гласят: кошки приносят в дом достаток и счастье

Приметы говорят, что коты – это очень полезные животные, раньше их держали не только для того, чтобы они вылавливали грызунов. Ведь кошка считается проводником человека на том свете, поэтому люди очень ценили этих животных, таким образом они заранее готовились к вступлению в загробную жизнь.

Приметы гласят, что кошка приносит в дом достаток и оберегает его, а если котик подойдет к кому-нибудь из хозяев дома и потрется о него, то это сулит человеку прибыль. Наши предки рассуждали так: если коты помогают людям на этом свете, то они не оставят своего хозяина в беде и в загробной жизни. Отсюда родилась примета, что после смерти человека на том свете встречает его домашний питомец, то есть кот.

Если же котик начинает усердно чистить шёрстку, то это к приходу гостей. Если у мужчины есть домашний любимец в виде кота или кошки, то значит, он и с женой будет ласковым. Если возле невесты кот чихнул, значит замужество будет долгим и счастливым. Есть и другая примета: если человека коты любят, значит это хороший человек.

Примета о том, как коты помогают человеку на том свете

Если же хозяин взял кота на руки и тот начинает принюхиваться, значит у человека проблемы со здоровьем. Наши предки верили, что коты могут предупреждать человека при жизни об болезнях, а после смерти об опасностях. Ведь когда человек попадает в мир иной, он совсем одинок, так как все его друзья и близкие остались в мире живых и, соответственно, кот становится ему незаменимым другом в загробной жизни.

Примета гласит, что на том свете кот своего хозяина первым встречает и помогает преодолеть ему первые трудности в небесном царстве. Считается, что кошка помогает своему хозяину вскарабкаться по крутой горе к царству небесному. Этот путь долгий и нелегкий, поэтому в дороге в загробный мир без четверолапого проводника просто не обойтись.

Котов обижать нельзя, потому что они будут терзать своего мучителя в загробном мире. Кто злонамеренно причинит кошке зло, того ожидает семь лет несчастий. Убить кота считается большим грехом, это все равно что убить человека, во всяком случае наказание преступника в загробной жизни будет ожидать адекватное.

Приметы и суеверия о кошках

Кошки жалеют людей, когда им плохо и настроение совсем упало, они могут облегчить страдания больного, когда у человека что-то болит, тогда котик ложится на больное место, он его согревает и смягчает боли.

Если кто пожалел бездомное животное и приютил его у себя дома, то он избавит себя от проблем со здоровьем, а также от неудач на работе. Если кому во сне приснится белая кошка, то это сулит богатство. Если же человеку просто снятся незнакомые коты, то тогда это означает, что недоброжелатели плетут интриги за его спиной, поэтому стоит быть начеку. Когда кому-либо подарили котенка, то ему стоит за него дать монетку, чтобы животное принесло в дом счастье и удачу.

Источник: rsute.ru