Лунный календарь садовода и огородника с 23 марта по 14 апреля 2020 года. Что делать на убывающую Луну?

10 апреля.Луна в Скорпионе. Убывающая Луна.Посадка клубней георгин и корневищ многолетних цветов на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице. Снятие укрытий, защитных экранов с хвойных.

Лунный календарь поможет огородникам

С 23 марта по 25 марта

Луна в Овне

Новолуние

Оставляем растения в покое.

26 марта

Луна в Овне

Растущая Луна

Рыхление, прополка и прореживание растений, защита от вредителей и болезней.

С 27 марта по 28 марта

Луна в Тельце

Растущая Луна

Посев на рассаду однолетников (петуния, георгины, агератум) и многолетников. В средней полосе — посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени и редиса в неотапливаемой теплице. Поливы и подкормки тепличных растений и рассады, пикировка.

С 29 марта по 31 марта



Луна в Близнецах

Растущая Луна

Обработка смородины и крыжовника горячей водой. Проветривание укрывных растений и защита хвойных от ожогов. Разбивание наста над посадками. Уход за рассадой: рыхление, прополка и прореживание. Побелка плодовых.

С 1 апреля по 2 апреля

Луна в Раке

Растущая Луна

Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников, полив и подкормка тепличных. Посев на рассаду однолетников. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице.

С 3 апреля по 4 апреля

Луна во Льве

Растущая Луна

Рыхление, прополка и прореживание рассады, обработка растений от вредителей и болезней (хвойных — фунгицидами), обливание смородины и крыжовника горячей водой. Побелка плодовых деревьев.

С 5 апреля по 6 апреля

Луна в Деве

Растущая Луна

Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников, полив и подкормка тепличных. Посев на рассаду всех однолетников, включая циннию. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице. Снятие укрытий.

С 7 апреля по 9 апреля

Луна в Весах

Полнолуние

Оставить растения в покое.

10 апреля



Луна в Скорпионе

Убывающая Луна

Посадка клубней георгин и корневищ многолетних цветов на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице. Снятие укрытий, защитных экранов с хвойных.

С 11 апреля по 12 апреля

Луна в Стрельце

Убывающая Луна

Рыхление, прополка и прореживание, санитарная обрезка, обработка от вредителей и болезней (хвойных — фунгицидами).

С 13 апреля по 14 апреля

Луна в Козероге

Убывающая Луна

Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних, саженцев винограда на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице.

Источник: АиФ