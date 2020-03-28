Лунный календарь садовода и огородника с 23 марта по 14 апреля 2020 года. Что делать на убывающую Луну?

С 23 марта по 25 марта
Луна в Овне
Новолуние
Оставляем растения в покое.
26 марта
Луна в Овне
Растущая Луна
Рыхление, прополка и прореживание растений, защита от вредителей и болезней.
С 27 марта по 28 марта
Луна в Тельце
Растущая Луна
Посев на рассаду однолетников (петуния, георгины, агератум) и многолетников. В средней полосе — посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени и редиса в неотапливаемой теплице. Поливы и подкормки тепличных растений и рассады, пикировка.
С 29 марта по 31 марта
Растущая Луна
Обработка смородины и крыжовника горячей водой. Проветривание укрывных растений и защита хвойных от ожогов. Разбивание наста над посадками. Уход за рассадой: рыхление, прополка и прореживание. Побелка плодовых.
С 1 апреля по 2 апреля
Луна в Раке
Растущая Луна
Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников, полив и подкормка тепличных. Посев на рассаду однолетников. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице.
С 3 апреля по 4 апреля
Луна во Льве
Растущая Луна
Рыхление, прополка и прореживание рассады, обработка растений от вредителей и болезней (хвойных — фунгицидами), обливание смородины и крыжовника горячей водой. Побелка плодовых деревьев.
С 5 апреля по 6 апреля
Луна в Деве
Растущая Луна
Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников, полив и подкормка тепличных. Посев на рассаду всех однолетников, включая циннию. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице. Снятие укрытий.
С 7 апреля по 9 апреля
Луна в Весах
Полнолуние
Оставить растения в покое.
10 апреля
Убывающая Луна
Посадка клубней георгин и корневищ многолетних цветов на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице. Снятие укрытий, защитных экранов с хвойных.
С 11 апреля по 12 апреля
Луна в Стрельце
Убывающая Луна
Рыхление, прополка и прореживание, санитарная обрезка, обработка от вредителей и болезней (хвойных — фунгицидами).
С 13 апреля по 14 апреля
Луна в Козероге
Убывающая Луна
Обрезка плодовых деревьев и декоративных кустарников. Посадка клубней георгин и корневищ многолетних, саженцев винограда на подращивание. Картофель — на яровизацию. Посев капусты на рассаду, а также холодостойкой зелени, редиса, лука на перо в неотапливаемой теплице.
Источник: АиФ